Mason Mount: Izolace Euro 2020 přesvědčila záložníka Anglie a Chelsea, aby dostal vakcínu proti Covid-19 | fotbalové novinky

Mason Mount odhalil chybějící část anglického šampionátu Euro 2020, zatímco se musel izolovat, což byl faktor jeho rozhodnutí nechat se očkovat proti koronaviru.

Anglie se utká s Maďarskem v kvalifikačním zápase mistrovství světa ve Wembley v úterý během sedmého mezinárodního setkání, protože virus Covid-19 změnil krajinu.

Tento tábor přišel uprostřed nové kontroly nad očkovaností ve fotbale.

Mount trénoval sám a čekal izolovaně na Euro 2020



Příjem vakcíny mezi profesionálními fotbalisty byl sporadický, přičemž anglický manažer Gareth Southgate přiznal, že si není jistý, kolik jeho současných hráčů dostalo dvě dávky.

Většina hráčů se také rozhodla nezveřejnit svůj stav očkování, ale Mount prozradil, že si vzal dvojího whammyho.

Dvaadvacetiletý záložník Chelsea zmeškal finálový zápas České republiky ve skupině na Euro 2020 a později se stal nevyužitým náhradníkem při výhře nad Německem poté, co strávil čas se spoluhráčem Billym Gilmorem, který byl později pozitivně testován. Covid po bezbrankové remíze se Skotskem.

Anglický reprezentant Mason Mount říká, že je to ‘sen’ být na 30členném užším výběru prestižní ceny Ballon d’Or



„Teď jsem byl dvakrát očkován,“ řekl Mount.

“Při procházení této zkušenosti, chybějící hře, měla na moje rozhodnutí vliv nějaká lepší hra.”

„Myslím si však, že pro hráče a na osobní úrovni je to na někom a je na něm, aby rozhodl, jak to vnímá.

„Nemyslím si, že můžeš někoho nutit, aby to měl, ale pro mě prošel ten zážitek tím, že jsem ho chtěl mít a mít ho velmi rychle.“

Minulý týden Southgate navrhl, že „konspirační teorie“ mohou zabránit útoku hráčů.

Hlavní body kvalifikace mistrovství světa mezi Andorrou a Anglií.



„Ve svém věku jsou k některým z těchto konspiračních teorií otevřenější, protože více čtou sociální média,“ řekl.

“Pravděpodobně jsou náchylnější k tomuto druhu názorů. Z toho, co vidím, je trochu zmatek.”

“Existuje něco, co se nazývá lékařská důvěrnost a které se v mnoha oblastech v současné době zdá být zcela ignorováno.”

“Nejsou to naši hráči. Nemyslím si, že by nám kluby poděkovaly za sdílení těchto informací a upřímně řečeno, jsou to osobní informace pro hráče. Jsem si jistý, že máte GDPR na svém pracovišti a budete si toho vědomi.” toho všeho. “

Jesse Lingard, Fikayo Tomori, Kieran Trippier a Ole Watkins odmítli před sobotním vítězstvím 5: 0 v Andoře odhalit svůj stav očkování během anglických mediálních úkolů – ale romský útočník Tammy Abraham oznámil, že byl plně očkován.

