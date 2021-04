Hraběnka z Wessexu říká, že poslední hodiny prince Filipa byly „tiché“ a „sladké“.

Sophie, hraběnka z WessexuVrhněte trochu nového světla Poslední hodiny prince Filipa Po jeho smrti ve věku 99 let.

Manželka prince Edwarda mluvila v neděli před Královským kostelem Všech svatých ve Windsoru, když se spolu s dalšími členy královské rodiny v neděli zúčastnila mše, aby truchlila nad smrtí vévody z Edinburghu.

Královská rodina, 56 let, namalovala klidný a „mírumilovný“ obraz Philipových posledních hodin, říká Sky News Že navzdory šoku byla smrt královninho manžela stále významným okamžikem.

„Fungovalo to pro něj a víš, byl tak roztomilý. Bylo to, jako by ho někdo chytil do ruky a pak šel. Velmi velmi klidný a to je pro někoho vše, že?“ Ona řekla.

Hraběnka z Wessexu pokračovala: “Takže si myslím, že pro osobu, která odejde, je mnohem snazší, než pro ty, kteří tu zůstali. Všichni tu sedíme, díváme se na sebe a říkáme:” To je hrozné. ” prostě úžasné.

Princ Philip, vévoda z Edinburghu a manžel královny Alžběty II. Umírají ve věku 99 let.

Připojuje se k několika členům královské rodiny, kteří hovořili na počest zesnulého vévody z Edinburghu. Nedávno jeho vnuk Princ William Mluvil na počest před jeho pohřbem 17. dubna.

„Století života mého dědečka bylo určeno službou – pro jeho zemi a společenství, pro jeho manželku a královnu a pro naši rodinu,“ Začal své prohlášení.

William, 38 let, pokračoval: „Cítím štěstí, že jsem dostal nejen jeho příklad, který by mě vedl, ale že v mém dospělém životě vždy existoval dobře – v dobrých i těžkých dnech. Budu vždy vděčný za to, že moje žena má tolik let, aby poznal mého dědečka a laskavost, kterou jí projevil.

„Nikdy se nevzdám zvláštním vzpomínkám, které si mé děti vždy ponechají o svém pradědečkovi, který je přišel shromáždit do svého kočáru a viděl jeho nakažlivý smysl pro dobrodružství i zraňující smysl pro humor!“

„Můj dědeček byl výjimečný muž a součást mimořádné generace,“ řekl William. A Catherine a já budeme pokračovat v tom, co chtěl, a budeme podporovat královnu v nadcházejících letech. Bude mi chybět můj dědeček, ale vím, že chce, abychom pokračovali v práci. “