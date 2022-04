Sedmikrásky jsou podvratnou klasikou, která stále působí moderně

Sedmikrásky jsou ve filmové historii často citovány nikoli proto, aby se odkazovalo na to, co je skutečně na plátně, ale ve spojení s sdělením režiséra. To se zdá být spravedlivé. S hrdým status quo, který show řídí, je projekt nepochybně jasně politickým uměleckým dílem. Film byl propuštěn pouhý rok před vydáním Pražské jaro, období osvobození a aktivity, které skončilo v létě 1968 sovětskou invazí do tehdejšího Československa. Sedmikrásky tedy existují především jako komplexní památka na nejisté období v historii národa.

Avšak nahlížení na význam „sedmikrásek“ pouze z perspektivy 60. let minulého století odmítá, jak živé a relevantní pro masy jsou o půl století později. Jeho vlákna jsou špinavá, žravá a náchylná k masivním choutkám. Touží nejen po jídle, ale také po kráse, sexu, dobrodružství a velkých emocích. Jakoukoli vážnost často podkopává jejich smích nebo záliba v loutkových pózách a zlomyslných výlevech. Mladé ženy v „Daisies“ jsou navrženy tak, aby roztrhaly původní pozadí společných představ o ženskosti a odhalily všechny zábavné hrboly a praskliny pod povrchem. Necítí spřízněnost s žádnou jinou ženou jejich věku, ale s ultramoderními postavami jako Abby a Ilana z „Broad City“.

Chytilová dokázala svým vyhroceným společenským komentářem svléknout veřejnost, vytvořila dvojici vytrvalých feministických postaviček a pojmenovala den. Ale také vytvořila působivě krásné „sedmikrásky“, surrealistickou výjimečnost v experimentálním filmu. Je to masivní umělecké dílo, přetékající sekvencemi, které střídavě potěší a destabilizují. Každá nová scéna působí kreativním a spontánním dojmem, ať už je to Marie v mléčné lázni nebo foukání bublinek v pražském nočním klubu. Film si hraje s barvami, kostýmy, střihem, zvukem a kombinacemi na každém možném kroku a s formalitou zachází jako s omalovánkou, která vypadá lépe s pár klikyháky z řádků. Výsledkem snažení Chytilové je silné a živé umělecké dílo, které obstojí ve zkoušce času.