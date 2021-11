Extrakce 2 od Netflixu patří mezi pozoruhodné projekty natočené v České republice

Česká republika je rušnější než kdy jindy, s vysokorozpočtovými produkcemi včetně pokračování Netflixu Extract 2, v hlavní roli Chrise Hemswortha, který se přestěhoval z Austrálie do Prahy; Vysílat obří seriál Na západní frontě klidv hlavní roli Daniel Bruhl; Starz a Lionsgate je zvrácená ženská verze Nebezpečných spojení; šokující série nebe zánik; A další funkce Netflixu Astronaut z ČechV hlavní roli Adam Sandler.

“nebezpečné vztahy Odehrál se v roce 1780 v Paříži, ale Francie a Spojené království pro nás kvůli ceně nepřicházely v úvahu. Praha je pro natáčení ekonomičtější místo,“ říká producent seriálu Rob Howe.

Mezi další projekty patří thriller Netflix CIA šedý mužv hlavních rolích Ryan Gosling a Chris Evans; MGM International Television a Peacockův thrillerový seriál Last Light s Matthew Foxem, Amazonem a Gaumontem v hlavních rolích Operace TotemyMilostný příběh z dob studené války odehrávající se ve východním Berlíně, Moskvě a Paříži.

„Česká republika kinematografii velmi vítá, protože se vyznačuje vysoce výkonným audiovizuálním průmyslem, renomovanými filmovými studii a vysoce kvalifikovanými techniky,“ říká. Operace Totemy Produkoval Arnaud de Cremier.

V další várce roční rozpočet na podporu výroby zvýšil 20% slevu o 12 milionů EUR, což pro rok 2021 činí 43,5 milionu EUR.

série Disney + Marvel Jestřáb a zimní voják Praha, natočená v říjnu 2020 podle přísných protokolů Covid-19, se zdvojnásobuje jako Lotyšsko, Tunisko, Turecko, Polsko, Rusko a Německo. Lionsgate Bílý pták: Podivuhodný příběh, kterou produkovala Julia Roberts a hlavní roli si zahrála Gillian Anderson, se natáčel i v České republice. Mezitím druhá sezóna legendární TV karneval, v hlavních rolích Orlando Bloom a Cara Delevingne, se v srpnu vrátil k natáčení, mimo jiné v Barrandoff Studios, s místním štábem čítajícím asi 900 lidí.

„Vynalézavost naší české posádky nemá obdoby,“ říká. karneval Showrunner Eric Oleson. “Obrovské kolekce jsou navrženy do tak jemných detailů, že ani nepoznáte, že jste na volném pozadí. Můžete se procházet jeho ulicemi a uličkami a přímo k budovám, které jsou jejich funkčními pracovními skupinami. Stavba, která by byla jinak neúměrně nákladná a natáčet jinde je možné nejen v České republice, ale místní to dělají za rozumnou cenu.“

Různé lokality v České republice sahají od měst, hradů, zámků a nádrží až po lesy, hory, jeskyně a pískovcové skály. Hlavní město je rozděleno na číslované správní obvody, přičemž nejcentrálnějšími jsou Praha 1, Praha 2 a Praha 3. Producenti potřebují povolení od každého regionu, ve kterém plánují natáčet. Většina výrobků také vyžaduje povolení od Technické správy komunikací (TSK), pražského silničního úřadu.

Země také propaguje dvě podradarové lokality: Palác Valec na okraji Dubovských hor na severozápadě České republiky v Karlovarském kraji, 15hektarový areál s osmi dalšími místy pro filmy, včetně kostela, administrativní budova a kočárkárna. A na jihovýchodě se filmařům otevřely brněnské vodonosné vrstvy na jižní Moravě z 19. století.

finanční pobídky

Národní pobídka, známá jako Fond českého filmu, nabízí 20% hotovostní slevu na způsobilé výdaje za zboží a služby. Mezinárodní náklady hrazené zahraničním zástupcům a zaměstnancům, kteří platí srážkovou daň v České republice, mají nárok na 66% slevu z již zaplacené srážkové daně. Maximální způsobilé výdaje ve výši 80 % celkového rozpočtu. Fond se vztahuje na film a televizi, včetně všech postprodukčních prací. Existují minimální úrovně výdajů, které se liší pro film (719 000 $; 15 milionů Kč) a televizní seriál (383 500 $; 8 milionů Kč za epizodu) a je vyžadován kulturní test. Roční rozpočet na pobídky byl nedávno navýšen o 12 milionů EUR. Praha nabízí i poměrně skromný produkční box, dostupný pro tituly, které Prahu zobrazují jako Prahu.

Infrastruktura a posádky

Barrandov Studio je jedno z největších v Evropě, má 13 akustických divadel. Obrovská plocha 160 000 metrů čtverečních má umělý most a přírodní horizont. Prague Studios má šest scén a zadní prostor 100 000 metrů čtverečních. Zaměstnanci obvykle hovoří plynně anglicky, německy nebo francouzsky. Producenti mohou přizvat vedoucí oddělení, ale mezinárodní produkce stále častěji najímá vedoucí oddělení lokálně. Ve studiu, vybavení a personálu je dostatek místa pro zpracování více produkcí různých velikostí současně.

