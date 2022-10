Alternativní broadwayská hra Toma Stopparda „Leopoldstadt“ je 140 minutami šoku a hrůzy

NEW YORK – „Co si myslíte o ‚Leopoldstadt‘?“ Zeptal jsem se každého, koho znám, kdo viděl novou hru Toma Stopparda. Nikdo nikdy neřekl, že se baví. „Je to velké,“ říkají, „je to těžké,“ nebo jak řekli po představení dva mladíci, kteří byli ve vlaku s hracími kartami, „je to věc.“

Určitě to něco je. Přehlídka trvá necelých 140 minut a obsahuje přibližně 40 mluvených úseků z let 1899 až 1955 a zaměřuje se na širší rodinu vídeňských Židů. (Jak si dokážete představit, tato rozšířená rodina se s postupem času výrazně zmenšuje.)

Po pár dnech vznášení se nad ním se můj názor změnil z pouhého údivu jelena ve světle reflektorů na nezvyklý druh respektu. Toto je nová hra, ale působí jako zavedená klasika. Jejich rozsah, osobnosti a inteligence mají sebevědomé přísloví: „Musím studovat a budu.“

To je většinou kompliment, ale znamená to trochu práce. (I s rodokmenem na obrazovce mezi scénami jsem rychle vzdal pokusy určit, kdo to byl; naštěstí je to něco jako opakující se gag se staršími členy rodiny.) Nechci přehánět a říct, že tohle by žilo vedle Čechova v příštím století, ale řeknu, že návštěvníci divadla, kteří se obrátí na současnou tvorbu, která je často posedlá procesem vyprávění spíše než jen vyprávěním dobrého příběhu, budou rádi, že tak učinili. Mají do čeho zabořit zuby.

„Leopoldstadt“ se neodehrává v Leopoldstadtu. Odehrával se v nejmenované části Vídně, zámožnější části, kde začala zakořeňovat nová třída asimilovaných Židů (nebo přesněji). Leopoldstadt byl historicky částí Vídně s největší koncentrací Židů a až do Křišťálové noci si zachoval výrazně židovský charakter. (Stále je domovem velké části malé vídeňské židovské komunity.) Když 85letý Stoppard pojmenoval svou novou hru „Leopoldstadt“, zkomolil starý výraz – můžete vzít Žida z Leopoldstadtu, ale můžete vzít Leopoldstadt Žida.

READ Karlovy Vary odkládají akci 2021 na konec srpna, protože pandemie nadále poškozuje evropské filmové festivaly Získejte denní vydání Times of Israel

Prostřednictvím e-mailu a nenechte si ujít naše nejdůležitější novinky Registrací souhlasíte s podmínkami

Nebo abychom to udělali ještě o krok dál, jak to dělá příběh (a evropské dějiny 20. století) – Žid by mohl konvertovat ke katolicismu a mít tři čtvrtiny vnoučat, kteří nejsou Židé, ale skončili by ve vlaku k smrti. tábory. Zní to trochu bezútěšně, ale představení, které se v současné době hraje v newyorském Longacre Theatre po závodě, který vyhrál Olivierovu cenu v londýnském West Endu, není zrovna bouřlivák smíchu. (Ano, tu a tam jsou zinky – většinou židovské – ale kromě několika triků s a mohelNic z toho byste nenazvali „komedie“).

Objevily se určité spekulace, že se bude jednat o definitivní dílo čtyřnásobného a jednonásobného držitele Oscara Tonyho. (od té doby Projděte si ty komentáře znovu.) Každopádně to rozhodně vypadá jako celkem. Jeho nejslavnější díla, „Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví“ a „Travesties“, se zabývají neschopností vyhnout se předpovídané zkáze a lákadlem intelektuálního zlořádu Metelloropu. „Leopoldstadt“ vlastní obojí, stejně jako řadu historie rodiny Stoppardů.

Britský dramatik českého původu Tom Stoppard v Londýně, 4. září 2012 (AP Photo/Sang Tan, File)

Zatímco většina detailů fiktivní rodiny Merzů se od rodiny Stoppardových dost liší, v rozhovorech se neobtěžuje být stydlivý. „Samozřejmě, je to autobiografie, aniž by to byl skutečně autobiografický kus,“ řekl Řekl New York Times,. V závěrečných scénách si mladý Angličan Lenny Chamberlain vybavuje pohřbené vzpomínky a připouští, že to v jednu chvíli byl Leopold Rosenbaum, chlapec terorizovaný nacisty. Odráží skutečný příběh českého chlapce Tomasze Strauslera, jehož ovdovělá matka se provdala za Brita a jeho jméno se změnilo na Tom Stoppard.

Když Stoppard vyrůstal, měl mlhavé povědomí o svých židovských kořenech, což jeho matka bagatelizovala. Při vzácných příležitostech, kdy o tom s ní diskutoval, prostě řekla, že pro Třetí říši stačil jeden židovský dědeček. Když žil ve zcela anglickém prostředí, až v 90. letech se dozvěděl, že jeho čtyři prarodiče byli Židé a zemřeli v koncentračních táborech.

„Leopoldstadt“ je tedy dvojitá fráze „co kdyby?“ Stoppard si představuje, jaký by byl každodenní život jeho prarodičů a také co kdyby byli vídeňskou buržoazií. Vídeň, pravděpodobně centrum galaxie, když hra v roce 1899 začala, je pro Stopparda uklidňujícím místem. Jeho postavy chytře mluví o Marxovi, o Freudovi, o Klimtovi, o Herzlovi, o Haydnovi a o Riemannova hypotézamatematická teorie, kterou za svůj život nedokážu pochopit, ale uvědomuji si, že je relevantní.

Broadwayská produkční scéna hry Toma Stopparda „Leopoldstadt“, říjen 2022 (s laskavým svolením/Joan Marcus)

První část hry je zasazena do tohoto víru intelektuálního rozvoje, neboť optimistický podnikatel je přesvědčen, že Rakousko, země osvícenství, brzy opustí antisemitismus a umožní Židům plně se začlenit do společnosti. (Oženil se s katoličkou, která je před Velikonocemi kupodivu tou nejodpornější postavou, a začíná si vážit jiných náboženských tradic.) která prezentuje antisemitismus jako nevyléčitelný vrozený stav ve společnosti a tvrdí, že na rozdíl od jiných skupin , Žid nemůže být nikdy plně asimilován. „Židovské zvyky dodržuji jen jako suvenýr na rodinné vazby,“ vysvětluje. „Ale pro Židy jsem Žid.“

Když říkám, že tato hra bude studována, mám na mysli dialog jako tento.

Příběh se přesouvá do meziválečného období, poté do období přímo o Křišťálové noci s rodinou šokovanou novým společenským postavením a mnoha z nich v hlubokém popření a nakonec 10 let po konci 2. světové války. Závěr je strašidelná série, ve které postavy z dřívějších scén vystupují jako přeživší a popisují místo, kde byly zabity. „Osvětim“ zazní tolikrát, že se jeho opakování stává nesnesitelným.

Broadwayská produkční scéna hry Toma Stopparda „Leopoldstadt“, říjen 2022 (s laskavým svolením/Joan Marcus)

Což nás přivádí zpět k původní otázce: „Co si myslíš o ‚Leopoldstadt‘?“

Mé myšlenky míří k rostoucímu počtu černých amerických kritiků, kteří nedávno psali o své touze odpočinout si od zábavy zaměřené na „černá bolest. Jako člověk, který se zabývá uměním pro The Times of Israel, této situaci velmi rozumím. Nevím, kolik her, představení nebo filmů ve mně o příběhu holocaustu zůstalo.

Je pochopitelný spěch zaznamenat co nejvíce svědectví žijících svědků holocaustu, a jako takových existuje více dokumentů na toto téma než kdy předtím. Myslím, že jedním z důvodů, proč Židé stále vytvářejí (a kupují vstupenky) příběhy o holocaustu, je to, že mnozí v komunitě o tomto tématu nic nevědí (a někteří to popírají). ; Sedět v divadle a dívat se na něco je to nejmenší, co můžeme udělat.

Broadwayská produkční scéna hry Toma Stopparda „Leopoldstadt“, říjen 2022 (s laskavým svolením/Joan Marcus)

Ale „Leopoldstadt“, kultivovaná hra, která stála malé jmění vidět na Broadwayi, pravděpodobně neřekne svým divákům něco, co by nevěděli. Kupodivu nejúspěšnější místo je, když postup přesahuje detaily nastavení. Popírání je popírání, ať už jde o tvrzení, že Rakousko své občany nikdy nezradí a nezkazí si zuby.

Stoppardova hra není jen o historii, ale o stavu člověka. Myslím, že říká, že všichni pocházíme z Leopoldstadtu – nebo tam nakonec zamíříme.