Swiatek porazil Muchovou a znovu vyhrál French Open

Nikdy se nedostane do zápasu. Od samého začátku hledá kontrolu. Když jeden bod skončí, snaží se začít další, jako by spěchala, aby stihla vlak, a projíždí sety a zápasy, jako by měla lístky na koncert Taylor Swift.

Aby měla Muchová šanci, potřebovala ovládnout hodiny sbíráním bodů a na největší etapě své kariéry si najít dostatek času na odpočinek.

Swiatek si vzal první brejk podání Mochova a už po sedmi minutách vedl. Po hodině vedla 6:2, 3:0, zatímco Muchová se stále snažila najít půdu pod nohama.

„Míče přicházejí rychle,“ řekla Muchová o zkušenostech, kterým Swiatek čelí. „Pokud máte šanci, vezměte ji, protože jiná šance už nemusí být.“

Pak jsem to udělal. Dělal jsem to, střílel od rány, bod po bodu, zápas od hry. Údery se staly ostrými a přesnými, body se prodloužily a ona do svých výstřelů elegantně vklouzla ve chvílích, které jako by tančily. Její oheň pálil, když nacpaný dav více než 15 000 fanoušků skandoval její jméno a vyzýval ji, aby pokračovala.

Swiatek se přehoupl, a když se zápas přehoupl do dvouhodinového limitu, bylo vše vyrovnané. O dvě minuty později Muchová potřetí za sebou prolomila podání Swiatekové a ujala se prvního vedení dne.

Muchová a Swiatek nehráli soutěžní zápas od roku 2019, než se oba prosadili na špici. Od té doby ale zkoušeli mnohokrát a Swiatek se zajímal o talenty Muchové.