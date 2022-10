Koncert zdarma – sobota, 8. října 2022: Koncertní série Penny C. Morganové s trojicí CSM fakult – Southern Maryland News Net

Publikum je zváno, aby si vychutnalo styl houslisty Paula Bagleyho, houslistky Emily Davily a pianisty Stephena Johnsona v rámci koncertního cyklu Penny C. Morgan, který se konal v Leonardtown Campus of the College of Southern Maryland (CSM) 8. října 2022 v hodin 15:00 Vstup zdarma.

Paul Bagley

Dr. Paul Bagley je houslista a houslista na volné noze se sídlem v College Park v Marylandu a vystupuje s řadou skupin v oblasti Washingtonu, D.C. i mimo ni, mimo jiné jako hudební ředitel a sólista. Mezi jeho pravidelná vystoupení patří Annapolis Symphony Orchestra, Baltimore Chamber Orchestra, Annapolis Chamber Players a v létě Lake Superior Orchestra.

Mimo klasickou scénu můžete Bagleyho vidět vystupovat v Peacherine Ragtime Orchestra nebo hrát na elektrické housle s jazzovou kapelou. Objevil se také v seriálu Tiny Desk Concert NPR s britskou indie kapelou Alt-J as Billy Corganem, bývalým lídrem Smashing Pumpkins.

Bagley pochází z Duluth v Minnesotě a má bakalářský titul v oboru hudba/housle na University of Wisconsin Upper a magisterský titul v oboru hudba na University of Wisconsin-Madison. Je držitelem doktorátu z University of Maryland, College Park. Dr. Bagley nastoupil na CSM College of Music jako trenér houslí v semestru podzim 2022.

Emily DeVilla

Dr. Emily Davila začala studovat hru na violoncello v devíti letech. Své formální hudební školení začala na Mannes Prep, kde studovala u Dorothy Lawson z ETHEL Quartet. Získala titul BA v oboru hudba/violoncello na Ithaca College, kde studovala u Elizabeth Simkin. Dovilla získala magisterský titul v oboru violoncello na Stony Brook University, kde studovala u britského violoncellisty Colina Carra. Na podzim roku 2019 zahájila Dovilla doktorát z hudebního umění na University of Maryland, kde studovala u Dr. Erica Kotze. Kromě studia v současnosti působí jako aktivní nezávislá hudebnice a vyučuje velký seznam soukromých studentů hry na violoncello v oblasti Washingtonu, DC.

Dovilla se zúčastnila National Conservatory of Orchestra, Domain Forget International Music Academy, Silk Road Ensemble Workshop, Upcoming Festival for Emerging Artists, New Directions Cello Festival a Garth Newell Emerging Artist Fellowship. Vystupovala na takových slavných místech jako Carnegie Hall, Symphony Space, Alice Tully Hall, Mozartium „Great Hall“ v Salcburku a National Sawdust. Davila je prvním rokem jako instruktorka violoncella a trenérka hudebního ocenění na CSM.

Stephen Johnson

Dr. Stephen Johnson je v současné době proděkanem pro liberální umění a vedoucím vizuálních a múzických umění na CSM, kde vyučuje od roku 2005. Již 40 let je aktivně spolupracujícím pianistou a pokojovým hudebníkem. Johnson byl také aktivní jako účastník zkoušek, dirigent a hudební trenér v opeře, hudbě a varietách na veřejných školách, vysokých školách a poloprofesionálních divadelních scénách v Maine, Connecticutu, New Yorku, Západní Virginii a Marylandu. . Během tohoto období doprovázel různé komunitní a vysokoškolské sbory a operní/muzikálové divadelní soubory. Jeho minulé koncertní aktivity zahrnovaly večírky pro učitele a studenty, zatímco působil jako zaměstnanci University of Connecticut, Crane School of Music, Vermont State University a New England Campus of Music. Mezi jeho doprovodné speciality patří německá umělecká píseň a komorní hudba počátku 19. století a instrumentální sonety z 20. století.

Kromě své interpretační činnosti je Johnson muzikologem a hudebním teoretikem s výzkumnými zájmy včetně hudby Beatles, romantické orchestrální hudby – zejména hudby českého skladatele Antonína Dvrace – a studiem partitur filmové hudby.

Koncertní série Bennyho C. Morgana je sponzorována CSM Foundation, Carol L. Alfie Jr. a St. Mary's County Arts.



















