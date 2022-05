Otestujte program samoopravy společnosti Apple pomocí opravy baterie iPhone 12 Mini

Apple minulý týden Oznámení spuštění Z nového samoopravného programu, který je navržen tak, aby umožňoval iPhone 12A iPhone 13A iPhone SE Vlastníci opravují svá zařízení sami pomocí manuálů, nástrojů a náhradních dílů přímo od společnosti Apple.

Byli jsme zvědaví, jak program samoobslužných oprav funguje a jak se srovnává se snadným dodáním produktu společnosti Apple k opravě, takže jsme měli Macovy fámy Videograf Dan Barbera si objedná opravnou sadu k výměně jeho autobaterie iPhone 12 mini.



Dan o sobě říká, že je protikladem kutila a nikdy nic nedělal iPhone Oprava byla dříve, takže jsme si mysleli, že by to byla perfektní reprezentace pro průměrného spotřebitele, který chce jen ušetřit nějaké peníze tím, že udělá svépomocné opravy.



Zpočátku jsme objednali sadu a komponenty v den, kdy program začal, a dostali jsme je nedlouho poté, takže doba odezvy na to, co jsme potřebovali, byla poměrně rychlá. Je třeba poznamenat, že díly potřebujete při většině oprav A Apple opravná sada. Opravná sada se dodává ve dvou samostatných baleních a obě krabice váží 79 liber. Získáte jej na týden, než jej budete muset vrátit prostřednictvím UPS, jinak vám Apple naúčtuje 1 300 $.



Je nepohodlné mít co do činění s jednou 40librovou opravnou sadou a druhou 30librovou opravnou sadou, takže je to nevýhoda. Pořízení sady stojí 49 USD a 70,99 USD za baterii iPhone 12 mini‌, i když za odeslání starých dílů dostanete 24,15 USD.



To znamená, že výměna baterie u ‌iPhonu 12 mini‌ stojí celkem 95,84 $ a pro srovnání je to 69 $ Aby to Apple nahradilProvádět tuto opravu svépomocí proto není nákladově efektivní.

Všimněte si, že díly si můžete objednat samostatně bez sady, ale opravárenská příručka společnosti Apple instruuje uživatele, aby v sadě používali nástroje, které by jinak neměli k dispozici, jako je například plunžr baterie navržený společností Apple.



Všechny nástroje si můžete koupit jednotlivě, abyste je měli po ruce při opravách, ale komponenty Apple jsou drahé. Píst baterie stojí 115 USD, momentový motor stojí 99 USD, vyhřívaná kapsa pro vyjmutí obrazovky stojí 116 USD, píst obrazovky stojí 216 USD, to vše je nutné k vyjmutí baterie podle Průvodce oprav Apple.



Pro někoho, kdo chce provést jednu opravu, není příliš nákladově efektivní používat cokoliv jiného než půjčovnu, ačkoli některé nákupy jednotlivých dílů budou mít smysl pro opravny, které chtějí nástroje navržené společností Apple.

Pokud jde o skutečný proces opravy, Dan to považoval za náročné, dokonce i s pokyny a nástroji společnosti Apple. Bylo frustrující se dovnitř dostat a v sadě chyběly komponenty, které manuál vyžadoval, jako jsou pinzety a tepelně ochranné rukavice.



Dan potřeboval jít do obchodu při dvou různých příležitostech, aby získal další zásoby, a proto oprava zabrala větší část dne. Řešit lepidlo byla ztráta času a téměř ukončila svépomocné opravy.



Obecně platí, že pro laika je lepší vzít telefon k profesionálovi, aby jej nechal opravit, než se jej snažit opravit sami. To platí zejména pro opravy věcí, jako je baterie a obrazovka, jejichž výměna je obecně levnější společností Apple.



Pokud se cítíte statečně, můžete ušetřit nějaké peníze, pokud potřebujete opravit fotoaparát, Taptic motor nebo reproduktor, ale nezapomeňte si prostudovat manuál a zjistit, do čeho jdete. Stojí za to podívat se na celé Danovo video výše, abyste získali úplný obrázek o procesu opravy a o tom, co to zahrnuje.