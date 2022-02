Živé aktualizace koronaviru a novinky o variantách omikronů

Zdá se, že případy japonských omikronů dosahují vrcholu a v posledních dnech klesají. Japonský premiér Fumio Kishida oznámil, že země zahájí postupné znovuotevření pro všechny cizince kromě turistů, přičemž do Japonska vstoupí maximálně 5000 lidí denně. Nikkei Asia uvádí, že na čekací listině pro vstup do země je od ledna asi 400 000 cizinců.

Je to poprvé, co se japonské hranice znovu otevřely od listopadu, kdy země přijala podobná opatření. Tehdy ti, kteří čekali na vstup, čelili byrokratickým průtahům a nedodělkům. The New York Times uvedl, že během třítýdenního období, kdy byly hranice částečně znovu otevřeny pro neturistické cizince, bylo zpracováno pro vstup 104 lidí.