Trailer k českému animovanému filmu Stop-Motion ‚I myši patří do nebe‘

Trailer (+ plakát) k filmu Jan Bubeníček a Denisa Grimmová I myši patří do nebe zaměstnanost Youtube:

Film o dvou zahořklých nepřátelích – malé myšce Whizzy a lišce Whitebelly, kteří se po nešťastné náhodě setkají ve zvířecím ráji. Ztrácejí přirozené instinkty a stávají se nejlepšími přáteli. Jejich touha zůstat spolu se naplní po návratu na Zemi, ale znovu se narodí v opačných rolích. Díky síle přátelství dokážou překonat zdánlivě nemožné. I myši patří do nebe, původně známý jako I myši patří do nebe V češtině v režii českých filmařů Jan Bubeník (šéf zabijácké pohádky dříve a pár šortek) & Denisa Grimová AbrhámováNatáčejí spolu svůj první film. Scénář Alice Nellis ve spolupráci s Richardem Malatinským; Podle románu „Mysi patří do nebe“ od Ivy Procházkové. Ten měl premiéru na filmových festivalech v Annecy a v Karlových Varech začátkem tohoto roku. Premiéru bude mít Samuel Goldwyn Films I myši patří do nebe Od přímého provozu po VOD ve Spojených státech 10. prosince 2021 Tento podzim. Navštivte film Oficiální webové stránky. kdo je zvědavý?