Šest způsobů, jak reagovat na inflační šok v celoevropském snímku

Tento obsah byl publikován 15. prosince 2021 – 19:46

(Bloomberg) – Přihlaste se k odběru newsletteru New Economy Daily, sledujte nás na ekonomice a přihlaste se k odběru našeho podcastu.

Pro celou řadu reakcí centrálních bank na globální inflační šok, který se vyskytuje jednou za generaci, nehledejte nic jiného než čtvrteční dávku rozhodnutí o Evropě.

Během několika hodin po oznámení amerického Federálního rezervního systému o zrychleném ukončení stimulů šest měnových úřadů v celém regionu poskytne charakteristický pohled na různé hrozby, které představují rostoucí spotřebitelské ceny a proměnná omikron.

Rozsah opatření by se mohl pohybovat od silného týdenního zvýšení úrokových sazeb v Maďarsku až po další uvolnění, které zpochybňuje ortodoxní názory v Turecku.

Norsko také pravděpodobně zvýší, BoE může další zvýšení odložit a Evropská centrální banka se pokusí ukončit nouzový stimul bez zpřísnění. Švýcaři mohou být méně ovlivněni inflací, chráněni silnou měnou.

Zde je bližší pohled na letošní poslední velký den hotovostních akcí naplánovaných pro většinu regionu.

Švýcarsko

9:30 v Curychu (8:30 britského času)

-0,75 % z vkladů

Tisková konference v 10 hodin

Švýcarská národní banka téměř jistě zůstane nejnižší na světě s -0,75 %. Poté, co frank tento měsíc vyskočil přes to, co bylo kdysi hlavní čárou v písku na 1,04 vůči euru s několika náznaky obav ze strany úředníků, budou investoři bedlivě sledovat, zda centrální banka stále trvá na tom, aby měnu nazývala „vysoce hodnotnou“.

Čtěte více: Švýcarská národní banka zachovává klid, protože frank stoupá na maximum z roku 2015

Maďarsko

9:30 v Budapešti (8:30 britského času)

3,3 % za 1 týden

Není naplánována žádná tisková konference

Maďarská centrální banka, která čelí nejvyšší míře inflace od roku 2007, plánuje zvýšit efektivní základní sazbu o 30 bazických bodů na 3,6 % při pátém týdenním zvýšení v řadě. Tvůrci politik, kteří tento týden ukončili své programy kvantitativního uvolňování, oznámili „vleklou“ kampaň na zpřísnění měnové politiky, která se protáhne do příštího roku a současně se shoduje s rychle rostoucími výpůjčními náklady u jejich regionálních protějšků v České republice a Polsku.

Čtěte více: Maďarsko končí s kvantitativním uvolňováním a slibuje dlouhou zpřísňující kampaň

Norsko

10:00 v Oslu (9:00 britského času)

0,25% vkladová sazba

Tisková konference v 10:30 hodin.

Sledujte náš blog TOPLive na stanici

Zvýšení Norges Bank bylo hlášeno několik měsíců. Norges Bank pravděpodobně zavede tento plán a nabídne další zvýšení sazeb, ačkoli obnovená omezení koronaviru náhle učinila rozhodnutí vyváženějším.

Přečtěte si více: Norsko se připravuje na zvýšení úrokových sazeb, ale nebylo dosaženo dohody: Průvodce rozhodováním

krocan

14:00 v Ankaře (11:00 britského času)

15% referenční sazba

Není naplánována žádná tisková konference

Turecká centrální banka se sejde, aby rozhodla, zda zastavit uvolňování nebo dále snížit referenční index, jak požaduje prezident Recep Tayyip Erdogan, který se snaží podnítit růst a vytvořit pracovní místa, aby znovu vybudoval svou pokleslou popularitu. Prezidentova zkušenost s nízkými úrokovými sazbami přišla za cenu vysoké inflace a slabší liry, která letos ztratila téměř polovinu své hodnoty vůči dolaru, největší mezi hlavními měnami na světě.

Čtěte více: Turecko je rozhodnuto nezvyšovat úrokové sazby, říká ministr financí

Spojené království

12 hodin v Londýně

0,1% základní sazba

Není naplánována žádná tisková konference

Sledujte náš blog TOPLive na stanici

Bank of England překvapila investory tím, že minulý měsíc nezvýšila úrokové sazby. Nárůst případů koronaviru související s omikrony přesvědčil ekonomy, že tento týden je tento krok také nepravděpodobný, i když středeční zpráva, že inflace dosáhla 5,1 %, což je více než dvojnásobek cíle, investory znervózňuje. Úředníci čelí tlaku na brzké zpřísnění politiky, v neposlední řadě poté, co je Mezinárodní měnový fond varoval před „laxní zaujatostí“.

Přečtěte si více: Pozdní zvýšení cen ve Spojeném království by mohlo později vést k rychlejšímu růstu

eurozóny

13:45 ve Frankfurtu (12:45 britského času)

-0,5 % z vkladu

Tisková konference ve 14:30.

Sledujte náš blog TOPLive na stanici

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a její kolegové sice pravděpodobně potvrdí, že pandemický program nákupu dluhopisů v březnu skončí, zároveň zvažují, zda tento exit zmařit podporou pravidelných nákupů a jak reagovat na budoucí otřesy trhu. Úředníci zveřejní nové ekonomické prognózy v rámci jejich diskuse v době, kdy inflace běží nejrychlejším tempem od vytvoření eura.

Přečtěte si více: Přechodná inflační otázka přichází na Evropskou centrální banku

(Aktualizace s Federální rezervou v druhém odstavci)

© Bloomberg LP 2021