HBO Max se nakonec v říjnu do Nizozemska nepojede

Vždy jsme v to doufali, ale bohužel: Rozšíření HBO Max do Evropy se netýká Nizozemska. Jsme překvapeni, ale i Andorra je první. Kromě Španělska, Dánska, Norska, Finska a Švédska. Skončilo Nizozemsko jako testovací země?

Nejhorší zprávou není ani to, že naše země a Belgie nejsou ani její součástí: druhý díl se očekává až v roce 2022. Kromě toho, že se v sérii neobjevujeme, je také pozoruhodné, že relativně přední země jako chybí Německo a Spojené království. Na druhou stranu se HBO Max zjevně dívá spíše směrem k územím. A to chce čas: V Amsterdamu jsou pro HBO Max volná místa HBO Max.

Je škoda si uvědomit, že nás HBO nepovažuje za vůdce nebo alespoň za dobrý ukazatel pro zbytek Evropy. Na druhou stranu to tak být nemusí: hlavním důvodem je pravděpodobně to, že HBO si jasně vybralo oblasti, které teprve přijdou. Škoda, protože opravdu chceme, aby se HBO Max ukázal, zvláště pokud je oddělený od Zigga.

HBO Max Show

Mezi HBO Max Originals patří The Fungies, Karma, American Pickle, Selena + Chef, Expecting Amy, I Hate Susie a The Flight Attendant. Co dělá HBO Max mnohem lepší než HBO, jak ho známe nyní v Nizozemsku, jsou filmy. Arzenál publikací, se kterými přichází nová streamovací služba, je plný klasik jako 8 Mike, Analyze This a City of God.

Náklady na službu v eurech zatím neznáme. V dolarech 14,99 $ za prémiovou verzi bez reklam. Za reklamy zaplatíte 9,99 $.