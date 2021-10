Incident s Glennem Camara nechává trenéra Walesu Roba Page v pohotovosti, protože Česká republika posílá varování před rasismem

Česká republika byla varována, že má nulovou toleranci k rasismu, když Wales cestuje do Prahy na víkendové kvalifikace mistrovství světa.

Zápas Walesu na stadionu Sinobo ve Slavii Praha přichází jen něco málo přes týden poté, co byla hvězda Rangers Glenn Kamara vypískána proti konkurenční Spartě.

Oba pražské kluby se v poslední době zapletly do rasistických skandálů, kdy obránce Slavie Ondřej Kudila dostal trest na deset zápasů za rasistické zneužívání Kamary.

Mezitím dostali fanoušci Sparty zákaz vstupu na stadiony za rasistické chování v utkání Ligy mistrů s Monakem.

Dosáhli kompromisu s UEFA, aby umožnili tisícům školáků zúčastnit se jejich střetu s Rangers, ve kterém byla Camara nemilosrdně vypískána a vyvěšeny transparenty na podporu Kudely.

Česká média a vláda skočila do obrany Sparty natolik, že to mnozí v Británii pobouřili.

A trenér Walesu Paige – jehož hvězdy Ben Kabango a rabín Matondo byli vystaveni rasistickému zneužívání na sociálních sítích po jejich výhře 1:0 nad Mexikem na začátku tohoto roku – nebude tolerovat opakování incidentu Camara.

Kapitán Walesu Gareth Bale minulý měsíc po rasistickém zneužívání hráčů Anglie v Maďarsku řekl, že bude podporovat své hráče, kteří odejdou ze hřiště.

Bale kvůli zranění chybí stý zápas v Praze, ale Page řekl, že plně podporuje názor útočníka Realu Madrid.

Řekl: “Stažení je samozřejmě možnost. Pokud je to tak špatné a my si myslíme, že je to naprosto nepřijatelné, pak je to zneužívání, které se hráčům dostane, pak určitě.”

„Všichni stojíme při sobě, a pokud to bude nutné, jsme velmi ochotni to udělat.

„Existují protokoly a každý hráč v té šatně bude vědět, že je podporují a podporují příslušné řídící orgány.

“Pokud bude potřeba jednat, určitě tak učiníme jako skupina. Nebudeme se za to zasazovat a vůči jakémukoli rasovému zneužívání bude nulová tolerance.”

“Vezmeme si koleno, protože si myslíme, že je to správné poselství, které bychom měli ukazovat.

“Jak dav reaguje, to ovlivnit nemůžeme. Ale co uděláme, je chovat se správným a vhodným způsobem. Jako skupina víme, co je přijatelné a co ne.”