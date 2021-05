Japonsko ujistilo USA, že bude udržovat „blízký kontakt“ na olympijských hrách

The Telegraph

Kluby mistrovství požadují objasnění finančních záležitostí pro příští sezónu

Frustrované kluby v turnaji požadují objasnění od Rugby Football Union, protože angličtí fotbalisté druhé úrovně si stále neuvědomují úroveň financování, které dostanou pro příští sezónu. Rozpočtové škrty a finanční vedlejší účinky pandemie Covid-19 znamenají, že každý klub obdržel na začátku sezóny 2020-21 pouze asi 160 000 £ z centrálního financování, ve srovnání s přibližně 600 000 £ před dvěma lety. Pro tuto sezónu bylo z Ruské federace financováno téměř 90 000 liber, přičemž zbývajících 70 000 liber bylo ušetřeno od Premiership Rugby Limited. Zbývá však méně než měsíc od aktuální sezóny a necelé dva měsíce do setkání druholigových klubů Anglie opět před kampaní 2021-22, turnaj zůstává temný ohledně úrovně financování, které dostane od Premier League. RFU a PRL. Telegraph Sport chápe, že kluby neočekávají navýšení ani snížení financování, přičemž jsou odpovídajícím způsobem stanoveny plány a rozpočty na příští sezónu, a RFU federace potvrdila, že si klade za cíl „poskytnout jistotu o financování příští sezóny … v nadcházející týdny “. „Existují pověsti, ale neznáme peníze, které uvidíme od Federací Ruské federace nebo PRL pro příští sezónu a dále,“ řekl Alistair Bao, předseda představenstva Nottinghamu, který se umístil na 10. místě, pro Telegraph Sport. Covide, jsme v Ground Zero, takže teď musíme počítat s rozpočtem pro náš nejhorší scénář. Předpokládáme, a rozšířením našeho rozpočtu, že nedostaneme více peněz [from the RFU and PRL] Z toho, co právě dostáváme. „Vzhledem k tomu, že se Covid nadále šíří, nejenže dojde k poškození financování, ale na příští sezónu budeme počítat s rozpočtem pro méně fanoušků, protože neexistuje záruka, že se vrátíme k plnému potenciálu.“ Jsme poloprofesionálové, ale nemohu rozpočetovat na plně profesionální tým, protože není dostatečný příjem. Panuje nejistota ohledně centrálního financování, nejistota ohledně oplocení a nejistota ohledně modelu turnaje, Covid; Když máte všechny tyto věci, můžete rozpočet pouze na to, co víte. Existuje mnoho pochybností. Bowův protějšek v pátém Coventry, John Sharp, dodal, že plánování pro příští sezónu bylo „nemožné“. Jak získáváme? „Sharp řekl Telegraph Sport.“ Začátek v lednu je normální. Kromě pandemie však situace stále nepomáhá ani pokračující nejistota. “Nepomohlo to nejasnosti ve financování ze strany turnajových klubů, které musely hrát zápasy za zavřenými dveřmi až do konce minulého týdne, přičemž hlavním zdrojem příjmů ligy bylo vydělávání peněz z prodeje vstupenek a pohostinství.” dveře v sobotu pro Saracény, ale do té doby to bylo neuvěřitelně omezující – měli jsme 1400 v zemi, “řekl Sharp.” Se všemi dalšími bezpečnostními opatřeními pro Covid, kdybychom vydělali nějaké peníze – zatím neznám odpověď – Byl bych velmi překvapen. Představuji si, že bychom ztratili peníze. Bow a Sharp také tvrdí, že pokud Premier League pozastaví sestup na neurčito, PRL by měl zvýšit objem jejich plateb turnajovým klubům, které byly původně nastaveny tak, aby kompenzovaly Tier 2 za zrušení jejich propagačního play-off. Domácí zápasy proti anglickému Premier Strana ligy porazila v mistrovské sezoně cokoli jiného. “Poe dodává:„ Byli bychom naplněni naším zápasem proti Saracenům – a hledali jsme ji přestěhovat do Meadow Lane (Notts County). Mělo to hodnotu 70 000 liber. my, ta hra; očekávali jsme dav 10 000 lidí. “Sharp dodal:„ Pokud existuje nějaká forma soubojů, měly by být mistrovské kluby kompenzovány za tento prohraný zápas proti sestupujícímu týmu Premier League. “ V reakci na to mluvčí federace uvedl: “Financování turnaje je variabilní a souvisí se zisky Ruské federace. Ruská federace pravděpodobně letos utrpí ztrátu mezi 30 a 35 miliony liber, nicméně máme nadále poskytoval financování turnaje a za kratší sezónu jej proporcionálně nezařadil. Ruský fotbalový svaz je odpovědný za podporu hry širší komunity a jejích klubů 1900. “Jakékoli rozhodnutí týkající se postupu do sestavy nebo sestupu do první divize bude vyžadovat hlasování Radou federace Ruské federace na konci června … Jak probíhají diskuse, nebylo přijato žádné rozhodnutí. Žádné rozhodnutí. “