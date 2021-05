Kanadský kněz, jehož konfrontace na Velikonoce s policií byla rozšířená, a byl zatčen poté, co konal bohoslužbu.

A kanadský Kněz, který minulý měsíc šířil virus, aby nařídil únik policie Ten, kdo přišel do jeho kostela na velikonoční víkend, byl v sobotu zatčen za jeho porušení Covid-19 Seskupení omezení stanovených novým soudním příkazem.

Reverend Artur Paulowski, vedoucí kostela na ulici Calgary v Albertě, a jeho bratr David Paulowski byli zatčeni a obviněni z „organizování nelegálního osobního shromáždění“, uvedlo v tiskové zprávě policejní oddělení v Calgary. prohlášení.

Video ze zatčení Několik policejních aut bylo předvedeno zaparkovaných na ulici, zatímco policisté nesli svázané bratry, kteří vypadali, že odmítají chodit sami. Diváka lze slyšet, jak policistům říká: „Škoda, lidi, toto není komunistická Čína. Nemáte rodinu a děti? Co se stalo s„ Kanadou, může Bůh chránit naši zemi, slavnou a svobodnou “?

K zatčení došlo poté, co Alberta Health Services ve čtvrtek získala soudní příkaz královny, který se vztahuje na shromáždění, včetně protestů, demonstrací a shromáždění.

Nařízení ukládá organizátorům protestů a demonstrací nová omezení, která podle policie vyžadují dodržování nařízení v oblasti veřejného zdraví, včetně maskování, fyzického distancování a omezení účasti.

Policie v Calgary uvedla, že policisté sloužili jako organizátoři bohoslužeb se soudním příkazem „ve snaze zajistit, aby občané, kteří se účastní sobotní mše, dodržovali aktuální zdravotní příkazy COVID-19“.

„Rozkaz byl podán před bohoslužbou a CPS během bohoslužby nevstoupila do kostela,“ uvedla policejní agentura. „Organizátor služby soudní příkaz připustil, ale rozhodl se ignorovat požadavky společenského distancování se, nosit masku a snížit kapacitní limity pro účast a pokračovat v akci.“

Minulý měsíc Artur Pawlowski prováděl modlitby svaté soboty, když do budovy vstoupilo několik uniformovaných důstojníků. na Video o setkání Na YouTube je pastora slyšet křičet na maskované policisty, aby odešli.

Vykřikl: „Okamžitě vypadněte z tohoto majetku, dokud nedostanete zatykač.“ „Nechci s tebou mluvit. Je mi jedno, co chceš říct.“

A Paulovský pokračoval: „Vypadněte z tohoto majetku, nacisté.“ „Gestapo zde není povoleno.“

Policisté opustili budovu bez incidentů.

Pawlowski pravidelně hovoří na protimaskových shromážděních v Calgary a minulý rok dostal pokutu za nedodržování omezení COVID-19 dříve v pandemii, CBC News zmínil.

Minulý měsíc pro Fox News řekl, že vyrůstal v Polsku za železnou oponou a srovnával rostoucí kontrolu Kanady s náboženskými shromážděními s tím, co žil za Sovětů.

Calgaryská policie ve svém sobotním prohlášení uvedla: „Je důležité si uvědomit, že donucovací orgány uznávají touhu lidí účastnit se náboženských shromáždění i právo protestovat. Jelikož se však nacházíme uprostřed globální pandemie, musíme všichni dodržují předpisy v oblasti veřejného zdraví, aby zajistili bezpečnost a pohodu všech. “

„Stále žádáme ty, kteří mohou uvažovat o organizaci nebo účasti na jakýchkoli externích událostech, aby se ujistili, že jsou si vědomi požadavků systému veřejného zdraví, a aby svou součástí zabránili dalšímu šíření viru.“

V sobotu byl v této oblasti zatčen další prominent, protože stovky protestovaly před kavárnou Whistle Stop v Mirroru v Albertě na podporu majitele Chrisa Scotta. Alberta Health Services uvedla, že ve středu zavřela restauraci poté, co od ledna obdržela více než 400 stížností Calgary Herald zmínil.

Královská kanadská jízdní policie dorazila na protest „Save Alberta Campout Protest“ a začala vydávat vstupenky. Scott je zatčen.

Zatčení video Zveřejněno na facebookové stránce The Whistle Stop, ukazovalo to, jak policisté poklepali na Scotta a spoutali mu ruce, než ho posadili do zadní části policejního auta.

V reakci na soudní příkaz vydala Královská kanadská jízdní policie v Albertě prohlášení Pátek uvádí řadu způsobů, jak tento příkaz vymáhat, včetně „možnosti vydávat vstupenky, pokuty a trestní oznámení jednotlivcům, kteří organizováním a / nebo účastí na těchto událostech porušují příkazy v oblasti veřejného zdraví.“

„Mohlo by to zahrnovat zatčení a vyhoštění každého, kdo si všiml tohoto příkazu a rozhodl se jednat způsobem, který jej porušuje,“ uvedla kanadská královská jízdní policie. „Donucovací orgány mohou na základě tohoto příkazu jednat okamžitě, aniž by se musely účastnit zdravotnických služeb v Albertě … Naší primární rolí je a vždy bude, udržovat všechny obyvatele Alberty v bezpečí při dodržování zákona.“