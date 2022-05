EA prý usiluje o prodej nebo fúzi

Nedávné akvizice společností Microsoft v oblasti videoher, jako jsou Bethesda a Activision Blizzard, přivedly celé odvětví do šílenství – společnosti jako Sony stáhly své portfolio, aby získaly vývojáře Halo a Destiny Bungie.

Nyní, v nejnovějším vývoji, zpráva zpravodajského webu Puck odhalila, že EA aktivně usiluje o prodej nebo fúzi s větší společností. Podle zprávy (prostřednictvím Kotaku) se předpokládá, že výrobce Battlefield a FIFA již jednali se společnostmi jako Disney, Apple a Amazon.

Také se zdá, že to bylo v jednání s NBCUniversal o možné fúzi, ale obě strany nebyly schopny dosáhnout dohody. Obě strany to odmítly komentovat a EA uvedla, že na fámy a spekulace nereagovala.

Generální ředitel Comcast Brian Roberts údajně navrhl fúzi, a pokud by k ní došlo, Roberts by zůstal pod kontrolou se současným generálním ředitelem EA Andrewem Wilsonem jako šéfem nového mega podnikání.

EA byla údajně „vytrvalá v prodeji“ a je ještě nadšenější poté, co Microsoft přerušil smlouvu s Activision Blizzard. Rádi by také zařídili setkání s Wilsonem jako generálním ředitelem. A i když se má za to, že v současné době neprobíhají žádné obchody, říká se, že stále má zájem o akvizici nebo fúzi.

Jak vnímáte akvizici EA nebo fúzi s jinou společností? Podělte se o své myšlenky níže.