Star Wars: Battlefront Classic Collection údajně obsahuje Modderovu práci „bez uznání“.

Před problematickým spuštěním minulého týdne se již Star Wars: Battlefront Classic Collection dostávala do titulků pro „náhodou“ obsahující záběry komunitně vytvořeného modelu v oficiálním traileru.

V té době vývojář Aspyr uvedl, že hra neobsahovala „žádný kód ani obsah“ z „neschválených zdrojů“, ale nyní jsou po hře stopy. Totéž upravil Asajj Ventress od 'iamshaymin' Byly objeveny ve verzi hry.

Jak je zvýrazněno IGN, snímky obrazovky PS5 postavené na Redditu ukazují iamashayminův model Asajj Ventress „bez kreditu“. Podle zpráv od mnoha hráčů to bylo opraveno a nahrazeno verzí Aspyr, ale zdá se, že mod je stále přítomen v dřívější verzi hry poté, co Aspyr řekl, že nebude.

iamshaymin: „Nevíme, jak nebo proč Ventress skončila v plné verzi, když nám konkrétně řekli, že to tak nebude.“

Stejný designér zmínil, že spuštění sady bylo „totální nepořádek“ – „zvláště s ohledem na to, že se říká, že část patchů odstranila obsah, o kterém ve skutečnosti tvrdili, že byl odstraněn před měsíci.“

Zde je návod, jak Aspyr původně reagoval na tato tvrzení (prostřednictvím IGN):

„Rádi bychom poděkovali vášnivé komunitě Star Wars: Battlefront, že nás na to upozornila. Při pořizování zástupných snímků pro naše oznámení loni na podzim jsme omylem zahrnuli obsah, který nebyl v produktu, což vedlo k této chybě, která se dostala do finální verze. Střih. Další vydání From Star Wars: Battlefront Classic Collection neobsahuje žádný kód ani obsah převzatý z neautorizovaných zdrojů.“