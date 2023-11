České zprávy ve zkratce k 27. listopadu: Pondělní hlavní titulky

Ruský zemní plyn začal do Česka znovu proudit v říjnu podle ministra průmyslu Józefa Sikely. Celkový dovoz od ledna do října činil 79,6 milionu metrů krychlových, tedy 1,2 procenta dodávek. Identita obchodníků je důvěrná. Údaje z terminálu Lanzhout na slovenských hranicích ukazují, že plyn již do České republiky nevystupuje, ale vstupuje rychlostí až 100 gigawatthodin denně, což naznačuje, že 40 procent dovozu by mohlo pocházet z Ruska.