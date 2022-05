Finští lídři požadují členství v NATO „bezodkladně“

Helsinki (AFP) Vedoucí představitelé Finska ve čtvrtek uvedli, že podporují rychlou nabídku na členství v NATO, čímž dláždí cestu pro historické rozšíření aliance, které by mohlo zasadit vážnou ránu Rusku v době, kdy jeho vojenské boje ve válce na Ukrajině. .

Oznámení prezidenta Sauliho Niinista a premiérky Sanny Marin znamená, že Finsko se téměř jistě připojí k Západní vojenské alianci, ačkoli před zahájením procesu podávání žádostí zbývá ještě několik kroků. Očekává se, že sousední Švédsko se rozhodne usilovat o členství v NATO v nejbližších dnech.

Členství v NATO posílí bezpečnost Finska. „Jako člen NATO Finsko posílí celou obrannou alianci,“ uvedli Niinistö a Marin ve společném prohlášení.

„Finsko by mělo neprodleně požádat o členství v NATO,“ uvedli. „Doufáme, že vnitrostátní kroky, které jsou stále nezbytné k přijetí tohoto rozhodnutí, mohou být rychle přijaty během několika příštích dnů.“

Rusko na vývoj reagovalo varováním. Ruské ministerstvo zahraničí v prohlášení uvedlo, že vstup Finska do NATO „vážně poškodí rusko-finské vztahy, stejně jako stabilitu a bezpečnost v severní Evropě“.

„Rusko bude muset podniknout odvetné kroky s vojensko-technickými a jinými charakteristikami, aby čelilo vznikajícím hrozbám pro svou národní bezpečnost,“ uvedlo ministerstvo.

„Historie určí, proč Finsko potřebuje proměnit své území v hráz před vojenským střetem s Ruskem a zároveň ztratit nezávislost při přijímání vlastních rozhodnutí,“ dodala.

Než ministerstvo vydalo své prohlášení, mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov řekl, že rozhodnutí Finska nepomůže stabilitě a bezpečnosti v Evropě. Peskov řekl, že ruská reakce bude záviset na krocích NATO k rozšíření své infrastruktury poblíž ruských hranic.

Finsko má nejdelší hranici s Ruskem ze všech 27 členů Evropské unie.

Kreml již dříve varoval před „vojenskými a politickými důsledky“, pokud se Švédsko a Finsko rozhodnou vstoupit do NATO. Pokud budou usilovat o vstup do koalice, bude existovat přechodné období, které potrvá od podání žádostí do jejich ratifikace zákonodárci ve všech 30 současných členských státech.

V Estonsku, členském státu NATO, které také sousedí s Ruskem, premiérka Kaja Kallasová na Twitteru uvedla: „Historie tvoří naši severní sousedé.“ Přislíbila podporu finskému „rychlému přístupovému procesu“ do NATO.

Švédská ministryně zahraničí Anne Lindová na Twitteru uvedla, že oznámení Finska je „důležitou zprávou“.

Finské prohlášení přišlo den poté, co britský premiér Boris Johnson navštívil Finsko a Švédsko podepsat dohodu o vojenské spolupráci.

Ve středu Spojené království přislíbilo pomoc Švédsku a Finsku, pokud by byly napadeny dvě skandinávské země.

Během společné tiskové konference s Johnsonem v Helsinkách tento týden Niinistö řekl, že Moskva si za to může sama, pokud se jeho země s 5,5 miliony obyvatel stane členem NATO.

Vy (Rusko) jste to způsobili. „Podívejte se do zrcadla,“ řekla ve středu finská hlava státu.

Čtvrtek, Niinistö tweetoval S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským hovořil o vytrvalé podpoře Finska Ukrajině a o záměru země vstoupit do NATO. Niinistö řekl, že Zelenskij jí „vyjádřil svou plnou podporu“.

V roce 2017 se Švédsko a Finsko připojily ke Spojeným expedičním silám vedeným Brity, které jsou navrženy tak, aby byly flexibilnější a reagovaly rychleji než větší aliance NATO. Síly používají standardy a doktrínu NATO, aby mohly fungovat po boku Aliance, OSN nebo jiných mnohonárodních aliancí.

Síly jsou plně funkční od roku 2018 a provedly řadu cvičení samostatně i ve spolupráci s NATO.

Ruská agrese proti Ukrajině přiměla Finsko a Švédsko, aby přehodnotily své tradice vojenské neangažovanosti A přemýšlet o samotném vstupu do NATO. Brzy se veřejné mínění v obou zemích začalo posouvat směrem ke členství, nejprve ve Finsku a o něco později ve Švédsku, po ruské invazi na Ukrajinu 24. února.

Nejnovější průzkum veřejného mínění, který provedla finská veřejnoprávní televize YLE na začátku tohoto týdne, ukázal, že 76 % Finů podporuje vstup do NATO, což je významná změna oproti předchozím letům, kdy jen 20–30 % respondentů upřednostňovalo takové vojenské sblížení.

Finský ministr zahraničí Pekka Haavisto, který ve čtvrtek mluvil k zákonodárcům EU s oznámením Niinistö a Marin, uvedl, že neočekávané chování Ruska je pro Finsko velkým problémem. Poznamenal, že Moskva je připravena zahájit „vysoce rizikové operace“, které by mohly vést k mnoha obětem, včetně obětí mezi Rusy.

Pokud se Finsko stane členem NATO, bude to znamenat největší změnu v severské obranné a bezpečnostní politice od druhé světové války, kdy bojovalo proti Sovětskému svazu.

Během studené války se Finsko vzdálilo od NATO, aby se vyhnulo provokaci Sovětského svazu, místo toho se rozhodlo zůstat neutrálním nárazníkem mezi Východem a Západem při zachování dobrých vztahů s Moskvou i se Spojenými státy.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že vojenská aliance přivítá Finsko a Švédsko – oba se silnou a moderní armádou – s otevřenou náručí a že očekává, že proces přistoupení bude rychlý a hladký.

Představitelé NATO tvrdí, že proces přistoupení skandinávského dua by mohl proběhnout „do dvou týdnů“. Časově nejnáročnější část procedury – ratifikace protokolu země současnými členy NATO – by mohla být dokončena za méně než čtyři měsíce, které trvalo připojení Západního Německa, Turecka a Řecka v 50. pouze 12 členů ratifikovalo své žádosti.

„Tohle nejsou normální časy,“ řekl tento týden představitel NATO, když diskutoval o potenciálních aplikacích pro Finsko a Švédsko. Úředník informoval novináře o procesu přistoupení pod podmínkou anonymity, protože obě země nepodaly žádnou žádost.

K této zprávě přispěli Lorne Cook v Bruselu a Jan M. Olsen v Kodani v Dánsku.

