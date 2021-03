BTHR) vydává zprávu o managementu za týden končící 20. března 2021 (obsahuje přehled čtvrtletních výsledků) OTC Markets: BTHR

THOMASVILLE, GA, 22. března 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – Přes NewMediaWire – Sportoviště na Floridě, Inc. (OTCMKTS: BTHR) („Florida Sports Fields“ nebo „BTHR“ nebo „The Company“), Lídr v oblasti sportu pro mládež, rodinné sportovní zábavy a esportových trhů, na vrcholech událostí ve třetím čtvrtletí spolu s nadcházejícím plánem turnaje. Konečné finanční zveřejnění společnosti za období končící 28. února 2021 bude nahráno na OTCMarkets.com nejpozději v pátek 26. března 2021.

Společnost pokračuje ve zlepšování své finanční pozice každé čtvrtletí a čtvrtletí končící 28. února 2021 není výjimkou. Vylepšení rozvahy zahrnují zvýšení hotovosti o 45% z 45 005 USD na 81 259 USD. Derivátový závazek se snížil o 86% z 238 373 USD na 32 696 USD. Mzdový zůstatek se snížil o 93% z 64 167 USD na 4 194 USD. Za tři měsíce končící 28. února 2021 ve srovnání s rokem 2020 se čistá ztráta zlepšila o 74,4% ze ztráty 1 238 977 USD v roce 2020 na pouze 316 007 USD v roce 2021. Ztráty z provozu za čtvrtletí se zlepšily o 87,6% Ze ztráty $ 1484 783 v roce 2020 na 182 905 USD. Základní a zředěný výnos (ztráta) na akcii se zlepšil o 100% ze ztráty (0,03 USD) na akcii v roce 2020 na (0,00 USD) v roce 2021.

Za devět měsíců končících 28. února 2021 ve srovnání s rokem 2020 se tržby zlepšily z 0,00 USD v roce 2020 na 14 634 USD. Ztráty z operací se zlepšily o 41% ze ztráty 1 541 630 USD na 905 955 USD. Za posledních devět měsíců se základní a ředicí příjem (ztráta) na akcii výrazně zlepšil ze ztráty (7,00 USD) na akcii na (0,02 USD) na akcii.

“Naše společnost pokračuje ve zlepšování finančního i tržního podílu,” řekl John V. Whitman Jr., “Naše společnost pokračuje ve zlepšování finančního i tržního podílu. Je jistě potěšením představit veřejnosti vynikající výsledky z operace, jako je ta, kterou jsme viděli v posledním čtvrtletí ve srovnání s předchozími devíti měsíci. Hlavně pokračující zlepšování příjmů v příštích několika měsících. Jakékoli mezery, které ještě máme, mohou být vyplněny generováním výnosů a my se zcela soustředíme na tento jedinečný aspekt našeho podnikání. “

Společnost postupuje ke svým krátkodobým a dlouhodobým cílům; Pokémon TCG tohoto týdne byl hitem se 194 registrovanými hráči. Nechte si v březnu další událost: World of Tanks 28. března a vypadá to dobře. Jsme rádi, že komunita World of Tanks podporuje naše akce. Tento týden jsme dokončili plány na spolupráci s Twitch Influencers, abychom zvýšili povědomí o akci World of Tanks příštího týdne a přivedli naši akci na větší základnu fanoušků nejen vysíláním v angličtině, ale také hledáním komentářů na dalších kanálech pro české a německé mluvící publikum.

Dubnová skupina se spojila, včetně zapojení do diskusí s úspěšným influencerovým kanálem na Twitch, HisAndHersLive, s nimi o pokračování jejich série „JukaBowl“ pro Apex Legends a po naší úžasné první show v Yu-Gi-Oh! Duel Links, mluvíme s DuelLinks Entertainment, největším organizátorem turnajů, ve snaze upevnit historii. Abychom maximalizovali účast, snažíme se také identifikovat (a vyhnout se) potenciálním konfliktům schůzek s řadou dalších významných událostí, jako je KCC.

V dubnu máme naplánovaných dalších šest akcí a spolupracujeme s vývojářem BetaDwarf, abychom 10. dubna přinesli další akci Minion Masters. Několik registrací má tendenci přijít za poslední týden; Již nyní máme 60 registrovaných lidí a zbývají tři týdny, takže to vypadá, že tato událost může být na cestě k dosažení vyšší registrace, než se původně očekávalo. Zbytek měsíce skončí Pokémon TCG Online spolu s dalšími tituly, jako je Clash Royale.

Co se stane v dubnu: 3. a 4. dubna máme odkazy Yu Gi Oh Duel. 10. a 11. dubna s přidanými Apex Legends (toto je nový titul, který přidáváme) Minion Masters BetaDwarf a Clash Royale. 17. – 18. dubnaY, Pokemon TCGO, Northgard možný. Ve dnech 24. – 25. Dubna se stala další hra Smite.

Společnost tvrdě pracuje na tom, aby našla stávající budovu, která by mohla být upravena na esportový komplex nebo přistát na vybudování esportového webu, aby splnila dlouhodobý cíl Sports Venue, kterým je vytvoření sítě míst po celém USA.

Luis A. Arce řekl: „Víme, že musíme začít na střední Floridě, protože je to logicky ideální místo a již identifikujeme potenciální příležitosti.“ S více než 76 miliony návštěvníků v roce 2019 je střední Florida přední světovou prázdninovou destinací. Je domovem několika zábavních parků, včetně Walt Disney World® Resort, Universal Orlando® Resort a SeaWorld® Orlando, spolu s různými atrakcemi, které uspokojí návštěvníky všech věkových skupin a zájmů. Kromě celoroční záviděníhodného podnebí se Střední Florida může pochlubit dvěma mezinárodními letišti, letovisky a kvalitními hotely, desítkami světových míst, krásnými plážemi, ohromujícími golfovými hřišti, výjimečnými nákupy, lahodným jídlem a vzrušujícím nočním životem.

V regionu roste poptávka po novém místě pro esport; Existují místa, ale jsou buď příliš velká, příliš drahá nebo příliš malá na poptávku. Máme demografii hráčů a fanoušků esportu. Máme podpůrné vládní úřady s oběma starosty, “uvedl nedávno ve zprávě Orlanda Sentinela Josh Mora z Full Sale University.

O společnosti BTHR

Sportoviště na Floridě, Inc. „Je developerská společnost působící v oblasti e-sportu a rozvoje rodinné zábavy a sportovních komplexů pro mládež. Společnost vstoupila prostřednictvím své stoprocentní dceřiné společnosti Shadow Gaming, Inc. „Silně na trhu esportů. Byl spuštěn nový portál Shadow Gaming GGToor.com, který je jedním z nejkomplexnějších herních portálů na světě. Společnost nyní přijímá předplatné od hráčů, hráčů a organizátorů turnajů. Chcete-li se zaregistrovat, přihlaste se na https://ggtoor.com/. Společnost navíc plánuje provozovat několik dceřiných společností od společností se špičkovou správou dat až po podniky v oblasti produktů a podpory. A konečně, společnost aktivně hledá weby pro vybudování indoorových esportových arén, které budou hostit významné mezinárodní herní turnaje.

Výhledová prohlášení. Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení“ ve smyslu části 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 a části 21E zákona o cenných papírech z roku 1934. Veškerá výhledová prohlášení hodláme pokrýt ustanoveními bezpečného přístavu obsaženými v sporech o cenných papírech. Reformní akt z roku 1995 Výhledová prohlášení lze obecně identifikovat podle toho, že se netýkají striktně historických nebo současných skutečností, a podle výhledových slov jako „očekávat“, „očekávat“, „věřit“, „očekávat“ „Smět“, „smět“, „zamýšlet,“ věřit, „plánovat“, „odhadovat“, „cílovat“, „předvídat“, „pravděpodobně“, „hledat“, „projekt“ nebo „model“ nebo „pokračovat“ nebo „bude“ nebo „mělo by“ nebo „předvídat“ nebo „Projekce“ nebo podobnou terminologii. Tato tvrzení jsou založena na našich současných očekáváních, odhadech, předpokladech a / nebo očekáváních, stejně jako na našem vnímání historických trendů a současných podmínek a odrážejí je, kromě dalších faktorů, o nichž se domníváme, že jsou za těchto okolností přiměřené a přiměřené. Podmínky nebo budoucí výkonnost a jsou ze své podstaty předmětem známých i neznámých rizik, nejistot a předpokladů, které mohou být Označuje, že naše skutečné výsledky se podstatně liší od výsledků uvedených v těchto údajích. Nelze zaručit, že naše očekávání, odhady, předpoklady a / nebo očekávání, včetně ve vztahu k budoucím výnosům, výkonu nebo kapitálové struktuře společnosti Sports Venues of Florida, Inc.

