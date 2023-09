Proč je nyní hledání mimozemského života ve vesmíru „jen otázkou času“

před 2 hodinami

Jeden vědec, který vede misi k Jupiteru, jde tak daleko, že říká, že by bylo „překvapením“, kdyby na jednom z ledových měsíců planety nebyl žádný život.

K prvnímu záblesku takového objevu došlo začátkem tohoto měsíce s možným signálem plynu produkovaného jednoduchými mořskými organismy na Zemi v atmosféře planety zvané K2-18b, která je 120 světelných let daleko.

Tým očekává, že do roka bude vědět, zda vzrušující rady, které obdržel, byly potvrzeny nebo zmizely.

Profesor Nico Madhusudan z University of Cambridge’s Institute of Astronomy, který vedl studii, mi řekl, že pokud se tyto náznaky potvrdí, „zásadně to změní způsob, jakým přemýšlíme o hledání života“.