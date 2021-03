Získejte svůj Oculus Quest repasovaný s jednoroční zárukou dnes pod 200 $

Oculus vydal své první generace VR brýlí v roce 2019 a rychle se stal Nejvyhledávanější obrazovka namontovaná na hlavěPokud hledáte hraní her ve virtuální realitě, aniž byste byli omezeni na herní počítač. Původní model se ale těžko hledal, protože byl loni ukončen vydáním Oculus Quest 2.

Navzdory tomu je původní model Oculus Quest stále dobrou náhlavní soupravou pro VR. Můžeš dostat Původní model byl renovován za 199 $ na živém webu Oculus, Zahrnuje 64 GB úložiště a jednoroční záruku.



Oculus Quest (Repasované) Ceny přijaté v době zveřejnění. Druhá samostatná náhlavní souprava Oculus od první generace Oculus Quest má neomezený design a umožňuje vám hrát hry ve virtuální realitě bez potřeby dalšího hardwaru.

Společnost Samsung uvedla řadu Samsung Galaxy S21 v lednu, ale tuto řadu smartphonů jsme již viděli v prodeji. Na odemčené S21, S21 Plus nebo S21 Ultra můžete ušetřit až 250 $ u více prodejců, včetně AmazonkaA B&H fotografieA Nejlepší nákup, A Samsung.

The Galaxy S21 Prodejní cena začíná na 700 $. The S21 více Prodejní cena začíná na 800 $ za 128 GB a S21 UltraMá prodejní cenu 1 000 $ za 128GB model.



Samsung Galaxy S21 Ultra (128 GB, odemčený) Ceny přijaté v době zveřejnění. Vlajková loď řady Galaxy S21 zahrnuje 6,8palcový displej OLED s rozlišením 3200 x 1440, podporu S Pen Stylus, 12 GB RAM a pět obrazových snímačů, včetně snímače 108 MP.

Samozřejmě, pokud potřebujete nový smartphone, ale nechcete utrácet spoustu peněz, B&H prodává Google Pixel 3 XL 64 GB odemčený za 280 $. Ačkoli je tento telefon téměř tři roky starý, přichází s nejnovějšími OS Android 11 a Bude podporovat Android 12 Když se spustí později v tomto roce. Mějte však na paměti: tento telefon přestane dostávat aktualizace po říjnu 2021.



Google Pixel 3 XL Ceny přijaté v době zveřejnění. Pixel 3 XL, uvedený na trh v roce 2018 společně s Google Pixel 3, je silným konkurentem chytrých telefonů, které obsahují skvělé fotoaparáty za konkurenceschopnou cenu.

V listopadu loňského roku společnost Microsoft vydala dvě konzoly Xbox nové generace: konzolu Xbox Series X v hodnotě 500 USD, dosud nejvýkonnější herní konzolu společnosti, a méně výkonnou a dostupnou řadu Xbox Series S, která také nemá disk.

Pokud hledáte konzoli Xbox Series S v hodnotě 300 $, je mnohem snazší ji koupit ve srovnání s jinými herními konzolemi nové generace vydanými přibližně ve stejnou dobu. Costco v současné době prodává balíček na S Series. To není cena vzrostla. Za 340 $ získáte konzolu plus další konzolu, což je za tu cenu dobrá cena Další konzole Obvykle je to 60 $. Pamatujte, že Costco vyžaduje členství.