Setkání příležitostí při cestování – Kiwi.com

Serendipity příběhy spojují lidi – a zvířata – dohromady, pomáhají vytvářet celoživotní pouta a vytvářejí bláznivé zážitky.

Když k nim dojde, máme tendenci si je pamatovat po celý život. Setkání by mohlo být náhodou na vaší ranní procházce do místního supermarketu, vášnivé diskusi na sociálních médiích uprostřed noci nebo sedění ve vlaku na druhé straně planety. Někdy stačí jen nechat ten okamžik plynout a zjistit, jak dlouho to trvá. Protože bez tvých bláznivých příběhů bych teď tento článek nenapsal.

Nakonec jsem našel chybějící fotbalový kolík

Přátelství Salvadora a Stefana začalo kvůli ztrátě fotbalového kolíku – Salvadora

Dlouhodobé přátelství může začít od něčeho, co se zdá být bezvýznamné. Jako fotbalový špendlík na flamenco party. Salvador ze Španělska si pamatuje den, kdy potkal svého nového přítele a fotbalového fanouška Stefana.

„Stefana jsem potkal, když jsem se účastnil koncertu Miguela Bovedy ve Vídni. Salvador vypráví o Stefanově šanci setkat se se Stefanem.

“Studoval jsem v Jihlavě na Erazmu a rozhodl jsem se zúčastnit se toho koncertu ve Vídni, protože to nebylo moc daleko a nikdy jsem se takového koncertu nezúčastnil. Na čekací listině jsem začal mluvit se Stefanem a když si uvědomil, že jsem ze Španělska, on zeptal se mě na něco, co hledal roky – špendlík Córdoba Cf pro jeho osobní sbírku.

“Stefan slíbil, že když mu pošlu tento pin, pozve mě na zápas Rapid Vienna.” – Salvador

„Jako zastánce Rapid VídeňStefan sbírá špendlíky od všech týmů v bílé a zelené barvě. Stefan slíbil, že když mu pošlu tento pin, pozve mě na zápas Rapid Vienna. Udělal jsem svou část dohody a on udělal svou práci a šli jsme na zápas. Jeho žena mi nabídla, že mi uvaří oběd, a Stefan mi ukázal místnost svého fotbalového muzea.

“Stále zůstáváme v kontaktu a každý měsíc si voláme. Navázali jsme úžasné přátelství.”

než vyjde slunce

Lucy a Pierre viděli všechny slavné památky společně a skončili sledováním východu slunce nad Temží, hned vedle Big Ben – Shutterstock

Lucy a Pierre se téměř jako scéna z romantického filmu setkali jen několik hodin předtím, než se jejich příležitost příležitostně navždy zavřela a rozhodli se ji co nejlépe využít. V roce 2017 tito dva turisté, jeden z České republiky a druhý z Francie, pobývali ve stejném hostelu v Londýně a stali se přáteli kvůli výpadku internetu.

„Jednou v noci jsem procházela po hostinci a hledala připojení k internetu, když jsem narazila na skupinu cestujících. Začali jsme si povídat, a tak jsem potkala Pierra,“ říká Lucy.

„Měl odejít příštího rána, tak jsme se rozhodli spočítat čas. S dalšími cestujícími jsme podnikli jednodenní výlet po Londýně – viděli jsme všechny slavné památky a skončili jsme sledováním východu slunce nad Temží, hned vedle Big Ben . “

Lucy a Pierre se setkali při pobytu v hostelu v Londýně – Shutterstock

Po jejich setkání zůstali Lucy a Pierre několik měsíců v kontaktu, dokud jednoho dne nenašla levnou letenku do Paříže.

“Přivedl jsem přítele, aby šel na týden navštívit Pierra ve Francii. Společně jsme podnikli výlet po Normandii a poté jsme cestovali do Versailles a Paříže. Pierre mě od té doby navštívil v Brně nejméně čtyřikrát a moje rodina začala pozvat ho na rodinné setkání. V současné době žije v Rakousku a jakmile se uvolní, určitě se setkáme v Linci nebo v Brně, “dodává Lucy.

“Nebýt pandemie, kterou bychom se viděli už před rokem. Doufejme, že se brzy můžeme vydat na další výlet, snad na místo, kde nikdo z nás ještě nebyl!” Komentuje Pierre.

Láska z útulku pro domácí mazlíčky v Thajsku

Neočekávaná setkání se ne vždy dějí jen mezi lidmi. Anna byla na návštěvě v Thajsku, když v útulku pro domácí mazlíčky narazila na čtyřnohého kamaráda. Nebyla na trhu se psem, ale přesto se ho rozhodla adoptovat.

“V prosinci 2018 byla moje kamarádka, moje sestra a její manžel na dovolené na thajském ostrově Koh Lanta a chtěli strávit Vánoce v útulku pro zvířata. Prošli jsme útulkem a dozvěděli jsme se o jejich poslání a problému toulavých psů v Thajsku.” , “Říká Anna.

“Setkali jsme se se všemi jejich psy a kočkami – a Ellie byla jedním z nich! Moje srdce se okamžitě roztavilo. Byla tak potřebná a okamžitě sebevědomá. Navštívil jsem ji každý den po dobu dvou týdnů a rozhodl jsem se adoptovat. Jsem tak rád, že jsem to udělal ! “

Při adopci kočky nebo psa Dobré životní podmínky zvířat Lanta Zpracovává všechny potřebné doklady, lékařské prohlídky a očkování. Ellie musela zůstat v Thajsku dalších 90 dní, aby mohla provést očkování a papírování, a mezitím útulek zasílal Anně pravidelné aktualizace a fotografie.

„Mezitím jsem našel někoho, kdo ji může navždy přivést do jejího nového domova.“ Setkali jsme se na letišti, když jsem dorazil v dubnu 2019. Trvalo jí několik dní, než si zvykla na své nové prostředí, ale pak jsme se hned začali spojovat. Miluji život s ní a už si nedokážu představit svůj život bez psa! Dodává Anna.

Na misi na pomoc divoké zvěři

Martina a Alex dobrovolně působí v projektu Marine Conservation and Wildlife Conservation Project – Martina

Martina i Alex cestovali po světě počátkem roku 2020, než je cesta zavedla na malajské Borneo, kde se dobrovolně přihlásili k projektu ochrany moří a divoké zvěře.

“Poprvé jsme se setkali v malém hostelu plném ještěrek a švábů v Kota Kinabalu. Jelikož jsme před zahájením projektu měli několik dní navíc, rozhodli jsme se, že je necháme počítat a vydáme se na malý výlet lodí, abychom navštívili několik krásných ostrovů. Naše první paměť – šnorchlování na tropickém ostrově se spoustou medúz. moře, “říká Martina.

“Od našeho setkání v Malajsii jsme skvělí kamarádi na cestování. Alex mě navštívil na Slovensku a já jsem mu ukázal krásnou přírodu země při turistice ve Vysokých Tatrách. Cestovali jsme do České republiky a loni v létě jsme šli do Portugalska výlet na surfování.

“Alex je zkušený cestovatel, takže pokud jde o cestování, jde nad rámec. Chci prozkoumat neobvyklejší turistické destinace, jako je Pákistán nebo Alžírsko, a tyto destinace jsou další na našem seznamu cest,” dodává Martina.

třetí jam

Majid, Lucy a Camilla se setkaly poblíž Rijádu v Saúdské Arábii – Shutterstock

Seděl v kavárně poblíž riadu a Majed poznal jazyk, který zněl povědomě. Poznal ji jako Češku a byl okamžitě převezen zpět do tří let, které strávil v České republice hraním za místní fotbalový tým.

“Byl horký letní den a když jsem seděl na židli v kavárně, z ničeho nic jsem zaslechl někoho, kdo mluví česky. Překvapilo mě to a řekl jsem si: ‘Musím se s těmito lidmi setkat.’ Tak jsem se dostal poznat Lucy a Camillu, “řekl Majed o příležitosti setkat se.

Majid, Lucy a Camilla se setkaly v kavárně v Rijádu – Shutterstock

Všichni tři začali chatovat a nabídli Majedovi, aby byl jejich průvodcem na cestě do Bahrajnu: „Následujícího dne jsme vyrazili z Rijádu do Bahrajnu – moje město je poblíž, takže pro nás mělo smysl cestovat společně.

“Někdy je hezké setkat se a spojit se s úplně cizími lidmi navzdory našemu různorodému prostředí. Toto setkání bylo čistě náhodou! Měli jsme skvělý čas společně navštívit některá úžasná místa v Bahrajnu. Jsme stále v kontaktu a mám v plánu se vrátit do Česká republika, až to pandemická situace dovolí, “pokračuje Majid.

Kdysi v Lublani …

James a Lucy přátelství zpomaluje kvůli pandemii, ale podaří se jim setkat v Irsku – Shutterstock

V roce 2018 získali James a jeho kamarádka z Irska a Lucy spolu se svými dvěma milenci z České republiky jízdenky na vlak zdarma v rámci Objevte iniciativu EU. Obě skupiny na sebe narazily v hostelu ve slovinské Lublani.

“Mladí lidé z celé Evropy se mohou zaregistrovat a vyhrát v soutěži lístky na Interrail a cestovat až sedm dní kamkoli na kontinentu zdarma. A my jsme to udělali!” Vysvětluje Lucy.

“James byl se svým přítelem a já jsem byl se dvěma. Všichni jsme byli ve stejné místnosti a jednoho večera jsme si povídali až do pozdní noci, poznávali jsme navzájem své kultury a životy. Následujícího rána jsme s přáteli odešli v 6 hodin ráno pokračovat v cestě. “

„Vrcholem našeho přátelství byla určitě Lucyina cesta do Galway.“ – Shutterstock

Obě skupiny si v hostinci vyměnily pouze křestní jména a neměly možnost se znovu připojit. Přinejmenším si to mysleli: „Všichni jsme byli náhodou ve skupině cestovatelů na Facebooku, kteří vyhráli jízdenky na vlak, a druhá skupina si všimla fotografií, které jsme tam sdíleli, a komunikovala s nimi,“ pokračuje Lucy.

Pandemie zpomaluje jejich přátelství, ale James a Lucy se navzdory potížím podaří setkat.

„Vrcholem našeho přátelství byl rozhodně Lucyin výlet do Galway, když se přišla podívat, kde bydlím, a poznat některé z mé rodiny. Jsem opravdu nadšená, že mohu navštívit Brno a vyzkoušet česká piva, až nám bude dovoleno znovu cestovat ! “Uzavírá James.

Navštivte příběhy Kiwi.com, kde najdete další články o cestování.