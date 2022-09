Úniky GTA 6 nabádají vývojáře, aby sdíleli rané snímky obrazovky z jejich největších her

Od víkendu Úniky GTA 6 Roztroušeno po digitálních super-dálnicích, jako by nám všem někdo upletl ukradené auto, se ukázalo, že existují tací, kteří si myslí, že grafika je první věc, která je během vývoje hry dokončena. Toto není ten případ. Vývojáři to vědí, takže někteří sdíleli rané snímky populárních her, které jsme vy a já pravděpodobně hráli velmi odlišně.

Dvě věci nejdou dohromady: Sims 4. GTA 5. Dokážeme to postavit?

Na Twitteru se v pondělí objevila otázka, kdy grafika vyprší. Přestože screenshoty GTA 6 vypadají drsně, jsou převzaty z nedokončené hry. To je během vývoje poměrně standardní a je nepravděpodobné, že by hra takto vypadala, až bude za několik let vydána. Toto je tým, který vytvořil Těhotenské bohoslužbynapříklad ukázal ranou verzi svých darebných rituálů, jako jsou:

„Grafika je první věc, která má být ve videohře dokončena“ Zde je návod, jak vypadaly rané verze kultu těhotenství pic.twitter.com/F5EyEH6M9r – Kult beránka 🙏🐑👑 NYNÍ (cultofthelamb) 20. září 2022



Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



To se také zdá trochu jednoduché a vůbec ne tak zajímavé jako konečný výsledek. Takže jsem udělal řízení V jeho počátcích, které hlavní designér Paul Erith poznamenal:

Vzhledem k tomu, že grafika je ve videohře první věcí, kterou je třeba dokončit, a CONTROL získal několik ocenění za vynikající grafiku, zde jsou snímky obrazovky ze začátku vývoje 🙂 Celé video zde: https://t.co/l2g7oPhtk7

🔻 pic.twitter.com/cGnmJZXF5E – Paul Erith 🔻 (@bacon_sanwich) 20. září 2022



Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



Takže hodně šedé. Zde je srovnání nadcházejících nezávislých vydání vizuálních novinek troskysdíleno s vývojáři:

„Grafika je první věc, která má být ve videohře dokončena“ https://t.co/RwNcjnb3WY – 🚗💥 The Wreck ♥️ Seznam přání (ThePixelHunt) 20. září 2022



Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



Myslím, že můj oblíbený je z poslední z náskterá nevypadá úplně jinak než remasterovaná verze, pokud se na ni díváte opravdu, opravdu, opravdu:

Ano, takto vypadal „The Last of Us“ ve svých vývojových fázích. Každá hra, kterou jsem hrál, si tímto prošla. pic.twitter.com/acNFSRjIAo – Naughty Dog Central (NaughtyNDC) 20. září 2022



Chcete-li zobrazit tento obsah, povolte cílení cookies.

Spravovat nastavení souborů cookie



Zde je jistě třeba argumentovat tím, že spotřebitelé by si byli více vědomi procesu vývoje hry, kdyby byli vývojáři při práci na věcech otevření a transparentní. Objevuje se také protiargument, že lidé se nebudou moc starat o funky záběry her ve vývoji let před jejich vydáním a mohou být dokonce úplně zpožděny. Vím, že bych raději viděl dobrou hru v hratelné podobě, ale budete mít svůj styl.

GTA 6 je skutečné, ale mimo Až bude připravenAch lidi. Dobrá práce všechny výše uvedené měli dost času v troubě taky.