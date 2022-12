Jen některé z celebrit, které byly letos spatřeny v New Jersey

Máme tolik celebrit, které se narodily a vyrostly v New Jersey, že potřebujeme síň slávy New Jersey, abychom o nich měli přehled. Ale vzhledem k tomu, že je tu tolik práce, taková těsná blízkost dvou velkých měst, nemluvě o vzkvétajícím filmovém a televizním průmyslu našeho státu, že tu pravidelně projíždějí celebrity z celého New Jersey.

Zde je několik velmi slavných lidí spatřených v New Jersey v roce 2022.

William H. Macy, Susan Sarandonová a Richard Gere Vše bylo vidět v březnu v Montclair. Natáčeli scény pro „Možná já“, Paramount Project, at Stephen Colbert město.

MGM a Cinespia hostí charitativní promítání k 30. výročí „Thelma a Louise“ Getty Images

Ach! Emma Robertsová byla viděna ve městě. Je to i ve filmu.

Ve volném čase tyto hvězdy navštěvují místa jako Fascino’s Restaurant a Tierney’s Tavern.

Pete Davidson Letos byl viděn v Denville při natáčení filmu s názvem „Home“.

Met Gala 2021 v Americe: Módní lexikon – příchody Getty Images pro The Met Museum /

nebo o čem Cardi B a offset Objevit se v American Dream se svými dětmi? To bylo 20. června.

O několik dní později, kdo se objevil v Americkém snu? Kim Kardashian. Trefila se do toho s atrakcemi a vodním parkem a nazvala komplex „nejúžasnějším nákupním centrem všech dob!“ na sociálních sítích.

Hřebec Megan Thee Uváděno v Oceanos Oyster Bar & Grill. Personál uvedl, že ona a její přítel jsou rapper a skladatel chladný Byli neuvěřitelně laskaví a nohama na zemi, i když si mohli dovolit 50 dolarů za panák tequily.

Samuel L. Jackson Dejte si večeři v North Arlington’s Lasunie. Obsluha ho nejprve nepoznala.

Getty Images pro Atrak Road Getty Images pro Atrak Road

Americká herečka Anne Hathaway Je často tady na pláži, ale v roce 2022 byla také viděna na místech jako Ridgewood, South Amboy a Metuchen, kde se natáčelo.

„Scream“ herec David Arquette Viděno před pár dny v Montclair, abych viděl film v Clairidge.

Mohl bych pokračovat, ale jeden vám nechám. I když není neobvyklé vidět zde žít známé osobnosti jako např Jon Bon Jovi A Bruce SpringsteenBylo velmi neobvyklé vidět je spolu. Odjeli v Bruceově autě ve Freehold’s Jersey Freeze v říjnu a samozřejmě, jakmile dali fotku s majiteli, všichni o tom mluvili.

jerseyfreeze1952 přes Instagram jerseyfreeze1952 přes Instagram

Celebrity z New Jersey A–Z (přibližně)

