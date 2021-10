Opravy chyb Cyberpunk 2077 a bezplatný obsah ke stažení byly odloženy do roku 2022

Aktualizovaná cestovní mapa Cyberpunk 2077 posouvá bezplatnou aktualizaci DLC a celková vylepšení hry do roku 2022. Opravy a aktualizace hry měly být vydány před koncem roku 2021, nicméně Projekt CD Red se zaměřuje na „upřednostňování důležitých oprav a aktualizací“.

The prohlášení Ten, který vydal vývojový tým, nezacházel do podrobností o tom, co přesně jsou opravy. CD Projekt Red však ukázal podrobný pohled na cestovní mapu hry na obrázku, který ukazuje všechny „aktualizace, vylepšení a bezplatný obsah ke stažení“, které budou vydány v roce 2022. Mezi často kladené otázky zveřejněné v prohlášení patří:

Otázka: Řekl jste, že ‘začátkem roku 2021’ bude pro hru bezplatný dodatečný obsah, takže to bude ovlivněno vylepšeními?

A: Stále plánujeme vydání bezplatného DLC pro hru, stejně jako u Zaklínače 3. Rozhodli jsme se však, že naší prioritou je pracovat na nejdůležitějších opravách a aktualizacích. Zatím jsme vydali náš první DLC balíček s patchem 1.3 a v budoucnu vydáme další – v nadcházejících měsících k tomu budeme mít co říct.“

Obrázek přes CD Project Red

To následuje po rozhodnutí CD Projekt Red Odložte aktualizace nové generace Cyberpunk 2077 A The Witcher 3: Wild Hunt má vyjít příští rok také. Bezplatné aktualizace a upgrade nové generace pro Cyberpunk 2077 jsou naplánovány na vydání v prvním čtvrtletí roku 2022 mezi lednem, únorem a březnem.