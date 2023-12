Česká folková legenda se promění v akční hrdinku

Velkorozpočtová podívaná Petera Jackela s anglicky mluvícím Benem Fosterem a Michaelem Cainem v hlavních rolích přináší uspokojivou kombinaci lekcí historie a brutálního boje.

Příběh českého lidového hrdiny Jana Žižky byl několikrát zdramatizován – a mytologizován – v různých podobách, mimo jiné v polovině 50. let 20. století celuloidová trilogie Otakara Vávry, která byla v oněch nudných dobách pravděpodobně nejambicióznější produkcí místního průmyslu. Mávat. Dosud pravděpodobně nejdražší film v České republice, nový „středověký“ film Petera Jakla zobrazuje stejnou legendární postavu v čemkoli, jen ne ve staré kostýmní sáze. Místo toho tento solidní a důvěryhodný podnik nabízí minulost, která je velmi vzdálená brutálnímu akčnímu žánru „Gladiator“ a „Braveheart“ a jeho vlasteneckým náladám nasáklým blátem a krví.

Ekonomická realita tak drahé show vyžaduje určitou míru příkladných kreativních rozhodnutí v souladu se vkusem stávajícího mezinárodního publika, zatímco obsazení amerických a britských herců do hlavních rolí ještě více rozmělňuje výrazně regionální charakter. Přesto „Středověk“ uspěje jako krásný, živý kus historie (jakkoli svobodně pojatý), s rušnými intrikami, honičkami a bitvami, kde nikdy není nuda. The Avenue uvede tuto podívanou v angličtině na přibližně 1200 amerických obrazovek 9. září, což se shoduje s jejím uvedením na několika dalších územích.

Žižka byl inovativní vojenský taktik a říkalo se, že nikdy neprohrál bitvu, i když jeho síly byly často ve velké přesile. Nakonec se dostal na úroveň generála a sehrál hlavní roli v ozbrojených konfliktech v občanskou válkou zmítaných Čechách před svou smrtí na mor v roce 1424. „Středověk“ je však zasazen o několik let dříve, do obskurnějšího období. období, kdy štěstí. To vedlo mladého muže (který se narodil v nižší šlechtě) k tomu, aby byl najat jako žoldák. Poprvé se s ním setkáváme v Itálii v roce 1402, kde má Jan (Ben Foster) a jeho parta drsných válečníků za úkol zachránit klíčového vyjednavače pro zájmy jejich národa před politickou vraždou – 89letého Michaela Cainea jako Lorda Burrishe, dokonalého obchodníka. . Vymyšlená postava.

Burrish se snaží zastavit všeobecný chaos, který zachvátil Evropu od smrti císaře Svaté říše římské Karla IV. Jeho určeným nástupcem je současný český král Václav IV. (Karel Roden). Ale jak je zde ukázáno, je to slabý vůdce, kterého podkopávají zrádní „spojenci“, včetně nevlastního bratra uherského krále Zikmunda (Matthew Goode) a záletného šlechtice Jindřicha Rosenberga (Til Schweiger). Dnešní politický chaos je takový, že existují dva soupeřící papežové, každý s jinými představami o tom, kdo by měl být korunován císařem. Když Rosenberg odmítne půjčit peníze, které by podpořily věc krále v Praze, je Václav přesvědčen, aby unesl snoubenku bohatého šlechtice za výkupné. Jan a jeho společníci protestovali proti sloganu „Ženy neunášíme“ a neochotně souhlasili, že tuto práci udělají.

Lady Catherine (Sophie Lowe) tak po většinu filmů o „Středověku“ skáče jako pingpongový míček mezi oběma stranami, navždy zachycenými, ačkoli její loajalita se rychle změní, jakmile si uvědomí brutální zradu, které je její snoubenec schopen. Janovu úsilí často napomáhají místní rolníci, jejichž vzpouru přiživovaly roky přemrštěných daní a jiného zneužívání. Mezitím se shledání s jeho starostlivým bratrem Jaroslavem (William Moseley) pokazí, když jejich vztah přitáhne násilnou návštěvu Toraka (Roland Müller), Zikmundovy pravé ruky.

Působivě namontovaný film, který se vyznačuje robustnější pózou než plyš, zůstává konzistentně vizuálně přitažlivý, s výraznými designovými příspěvky s titulkem širokoúhlého objektivu DP Jespera Toffnera na krásné krajiny a majestátní historická místa – i když je použití záběrů z dronů s orlíma očima omezeno. někteří… Někdy je to nadsázka. Tento druh eposu se mnohem méně zabývá dvorní parádou než krvavým bojem mano-a-mano, kde je každý zásah palcátem, sekerou a mečem řádně doprovázen stereo zvukem nebo úderem. Takové kulisy málokdy povolí, a pokud jsou zapamatovatelné, je zásluhou Jakla, jeho redaktorů a dalších klíčových přispěvatelů, že se „Medival“ nikdy nezvrhne v dlouhou, táhlou hymnu přehnaného vzrušení.

Čas od času se to přežene (zejména ke konci) a dialogy jsou místy trochu neomalené a zjednodušují věci do jakéhosi generického sloganu, který překračuje všechny hranice kinematografie. Dalo by se také odmítnout vnucovat moderní citlivost na jiné aspekty, jako je mít vznešenou, chráněnou hrdinku, která nějakým způsobem získala pokrokové sociální myšlenky, nemluvě o nečekaných lékařských a potápěčských dovednostech. Ale to není žádná „Markéta Lazarová“ a ve svých současných stylistických termínech „středověk“ funguje dobře. Pokud jde o historickou pravdu, no, tato éra bude pro většinu diváků docela zvláštním územím, které si odnese alespoň obecný smysl pro toto období, ne-li se spoustou důvěryhodných odpovědí na jakýkoli test ve třídě.

Pro režiséra je to velký skok po dvou velmi průměrných předchozích filmech, dramatu ze skutečného zločinu „Kajinek“ z roku 2010 a hororu „Ghoul“ z roku 2015, domácím hitu, který jinde působil jako další unavená „Blair Witch“. (Jennifer Armor zde hraje jako prominentní vzpurný rolník.) Daří se mu integrovat nadnárodní obsazení do efektního ansámblu, i když Caine přináší na stůl velkou hvězdnou sílu, zatímco Foster nestačí Jen část jeho životní cesty, ale Jan Žižka už je podán strohými, ocelovými, důmyslnými termíny, kterým by možná lépe vyhovoval herec s přirozenějším charismatem – Fosterovy výrazné herecké řízky jsou promarněny hrdinskou šifrou a jeho nekompetentní výkon je poněkud zastíněn. Podporovat hráče.

Není překvapením, že padouši zanechávají živější dojem, zvláště Goode, který září trochou toho korunovaného šílenství, díky němuž byl Joaquin Phoenix v „Gladiátorovi“ nesmazatelný. Lowe vnáší do role, která by se snadno mohla stát směšnou, vyrovnanost a přesvědčení. Pomáhá také, že se scénář zaměřuje na zpočátku antagonistický vztah mezi Jean a Catherine, takže jejich románek nakonec působí méně formulově, než je u filmů tohoto žánru obvyklé.