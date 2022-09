Kam se poděla Tejanova hudba?

Moje rodina často cestuje do severní části Mexika. Navštěvujeme příbuzné, více jíme, utrácíme nějaké pesos, hrozný den odjezdu. Naši smutnou cestu domů vždy zpočátku provázela hudba Tejano, oblíbeného džemu mého otce. Když je rádio zapnuté, slyšíme Grupo Mazz, Little Joe, La Mafia, Jay Perez a Selena. Ale nikdy nezklame, že čím blíže jsme k Dallasu, tím více se Tejanova hudba začíná vytrácet do konstanty. Nakonec překročíme neviditelnou hranici a je ticho.

Vždycky mě zajímalo, proč se zdá, že města na jihu Texasu mají tolik zastávek, zatímco Dallas nemá žádnou? Kam zmizela všechna Tejano hudba?

„Měli bychom být více Mexičané než Mexičané a více Američané než Američané, obojí zároveň. Je to vyčerpávající,“ říká Edward James Olmos jako Abraham Quintanilla v životopisném filmu z roku 1997. selena. Tento řádek shrnuje to, čemu čelí mnoho generací přistěhovalců. Je to vyvážení, protože vaše národnost a kultura jsou často rozděleny, ale musí být uznány z obou stran. Tejano music obojí spojuje.

Olmosova linie rezonuje s Morim „Min Mori“ Renosem, který byl DJem pro hudební stanici Dallas Tejano KHCK „Kick“ FM v letech 1996 až 2004. Je to přistěhovalec první generace a pamatuje si, jaké to bylo, když jste byli Mexičanem. vyrostl jako Američan v západním Dallasu. V době, kdy Chicanovo hodnocení nebylo nic, na co by se dalo být hrdí. Najít útočiště v Tejanoově hudbě znamenalo hodně.

Hudba Tejano je mix, který zachycuje mexický americký lid.

„To je naše hudba,“ říká. „Můžeme se jí vyrovnat.“ Mísení španělštiny, country tance, moderních kláves, prvků jazzového saxofonu a německých a českých vlivů akordeonu, je to dokonalá směs toho, co slyšeli naši rodiče v Mexiku a toho, co jsme my vyrostli ve Státech. Je to kombinace, která ztělesňuje mexický americký lid. Vzkvétalo v Dallasu, kde byly součástí scény taneční kluby, rádia a turné umělců Tejano.

Kam se tedy poděla a proč zmizela? No, pro začátek, když byl KHCK prodán Univision v roce 2004, programování se posunulo k v podstatě regionální mexické hudbě. Ale pro Reynosa to nebyl úplně konec. Předpokládal, že backtracking je nevyhnutelný, protože Tejanova hudba byla stereotypní jako něco, co jsme právě poslouchali v Texasu. Byla izolovaná, odmítala se účastnit divadla. „Nemyslím si, že by někdo přemýšlel o tom, jak se musíme vyvíjet,“ říká.

Ralph Thompson provozuje jediný hudební noční klub Tejano v Dallasu. New West řídí od roku 1995 a v zábavním průmyslu se pohybuje přes 40 let. Vtipkuje o tom, jak děsivé to zpočátku bylo být bělochem, který provozuje hudební klub Tejano, ale vždy byl optimistou a propagoval hudbu Tejano tím nejlepším možným způsobem.

New West má pocit honky-tonk. Venku je obrovský pár kovbojských bot a v interiéru jsou stěny obložené dřevem a taneční parket z tvrdého dřeva. Na stěně hlavního vchodu jsou na zarámovaných fotografiích některé rozpoznatelné tváře, ale jsou zde i některé méně známé tváře.

„David Lee Garza, Gary Hobbs, Robin Ramos, Emilio Navarra, Guy Perez, Jaime a Los Chamaco,“ čte Thompson a ukazuje na ně jednoho po druhém. Na zdi je mladá žena, kterou neznám. „Jennifer Peña, bylo jí pouhých 15 nebo 16 let, když poprvé přišla,“ říká Thompson. Peña je třikrát nominován na cenu Grammy, včetně jednoho za nejlepší výkon Tejano. Rozmazaný obraz ve mně vyvolává vážný strach.

New West pořádá téměř každý pátek koncert Tejano. Někdy je umělec Tejano spárován s umělcem Norteño, conjunto nebo cumbia. „Myslím, že to zvládnu, aniž bych někoho urazil,“ říká Thompson a akceptuje změny na trhu a křehkou rovnováhu, kterou vyžaduje při uvádění směsi staré a nové generace hudby.

Bylo jasné, že jsem se mýlil. Tejano hudbu lze stále nalézt v Dallasu. Ale chtěl jsem vědět víc. Táta mimoděk navrhl: „Prostě se musíš seznámit s Johnnym Canalesem.“ Jak daleko si moji rodiče mysleli, že by to mohlo být? na mě Johnny Canales Show, který debutoval v roce 1983, Canales nasměruje svůj hlas ke svým hostům větou „Máš to – vezmi to pryč!“ Často označovaný jako Dick Clark z hispánské komunity a byl jako kmotr hudby Tejano, je připočítán k představení vycházejících hvězd, včetně samotné Seleny Quintanillové. Přehlídku, natočenou a odvysílanou lokálně v Corpus Christi, převzala Univision v roce 1988 a vysílala po celém světě.

Ačkoli se narodil v Mexiku, Canales se přestěhoval do Robstownu v Texasu, když mu bylo něco málo přes měsíc. Jeho televizní kariéra zahrnovala jeho „texaskou plechovku“. Nebylo neobvyklé slyšet ho v jeho show mluvit anglicky a španělsky a často přiváděl hudební vystoupení, která byla spíše na mexické straně hranice. Výsledkem jeho schopnosti spojit Tejano s jejich mexickými kořeny, což je oblast často nedotčená, byla ohromná podpora diváků. Stalo se z něj běžné jméno, o kterém si můj otec myslel, že mu mohu jednoduše říkat.

Trochu hledání mě přivedlo na jeho facebookovou stránku. „Ano, to je Johnny,“ potvrdil můj táta, když jsem mu ho ukázal. Tak jsem napsal Johnnymu Canalesovi. Potřeboval jsem vhled od skutečného ochránce hudby Tejano, někoho, kdo rozumí kultuře za ní stejně jako hudbě. Přepsal jsem svůj dopis ve španělštině. Řekl mi, že takhle bude něco trochu jinak. Rád si myslím, že mi to pomohlo, protože o dva dny později jsem dostal odpověď a domluvili jsme si schůzku.

Vysloužilý hudebník Canales má jistý talent. Když jsme spolu mluvili, zavolal některé z průkopníků hudby Tejano v 50. a 60. letech, jako byli Sunny and the Sunliners, Isidro Lopez a Flaco Jiménez. Před nimi, na začátku 30. let, byly tegano skupiny označovány jako orchestry, využívající obliby éry velkých kapel. Později, se zavedením kláves a elektronických syntezátorů, se zvuky hudby rozrostly do toho, co se stalo populárním v 80. a 90. letech.

The Johnny Canales Show Rok 1996 skončil, ale vášeň bývalého hostitele pro hudbu nikdy neopadla. Canales a jeho manželka Nora začali budovat studio, aby mohli pokračovat v objevování hudební scény Tejano, a hledají dary prostřednictvím GoFundMe k dosažení tohoto cíle. aktuálně jsou Živé vysílání na Facebooku jako takové El Show Johnnyho a Nora Canales. „Tejanova hudba je součástí života Tejanosu,“ říká Canalis. „Je to jedinečné!“

A když uvážíme všechny věci, ve skutečnosti to nezmizelo. Některá rádia přimíchají jednu nebo dvě písničky a New West stále vyvolává jména, na která jsem vyrůstal. I když je vzorec trochu jiný, žánr hudby není tak izolovaný, jako kdysi, a nyní se spojuje se svými mexickými kořeny. Když slavíte obojí, zůstane vám nesrovnatelný zážitek, kdy budete mít vždy pevnou nohu na každé straně hranice. Tejanova hudba hraje dál — v rádiu, v klubu, na seznamech skladeb Spotify, na CD. Nebo prostě capella na výlet, kromě harmoniky, laskavost mého otce.

Tento příběh se původně objevil v zářijovém vydání d. časopis.

