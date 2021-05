Coco Gauff vyhraje titul a vede v nedalekém olympijském kvalifikačním závodě

Coco Gove Dnes v kvalifikačním centru pro olympiádu. Ale důležité je, kde budete za tři týdny.

Goff, 17letá Američanka, v sobotu zvítězila na nízkoúrovňových mistrovstvích WTA v italské Parmě, kde získala svůj druhý titul na svém turné. Dostanete se do finále a jste předjížděni Madison KeysA Jessica Bigula A Alison Riske V těsném závodě o čtvrté a poslední místo na mistrovství žen ve dvouhře na olympijských hrách v USA.

Sophia Keninová A Serena Williamsová V týmu si již rezervoval první dvě místa, která jsou určena světovým žebříčkem po French Open, který začíná týden po neděli. Jennifer Brady Matematicky téměř skončil třetí.

Goughův náskok u čtvrtého je malý – pod 200 bodů -, ale významný. Byla to dlouhá šance kvalifikovat se do Tokia v roce 2020 a ke zvýšení žebříčku jsem použil odklad. Více o této cestě zde.

V současné době by se Gauff kvalifikoval na Tokijské hry, pokud by Keys, Pegula nebo Riske nedorazili do čtvrtého kola French Open. Pokud Gauff ve třetím kole v Paříži prohraje, musí jeden z dalších tří projít do čtvrtfinále, aby předal Gauffovi. Existují i ​​jiné scénáře, ale jsou nejjednodušší.

Bigula to však mohl promíchat a porazit Goveho na posledním turnaji před příští týden na French Open ve Štrasburku, kde je na druhém místě v oboru. Gauff, Keys a Riske nejsou do tohoto ladění zahrnuti.

Gauff bude na French Open poprvé zařazen do grandslamu a stane se nejmladším grandslamovým ženským žebříčkem ve dvouhře od Čechů. Nicole Fedesová V roce 2006.

