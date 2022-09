Putin říká, že chyby ve vojenské mobilizaci musí být napraveny

Tento obsah byl vytvořen v Rusku, kde zákon omezuje zpravodajství o ruských vojenských operacích na Ukrajině.

MOSKVA (Reuters) – Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek řekl, že by měly být napraveny „všechny chyby“, kterých se dopustil při výzvě k posílení ruské vojenské operace na Ukrajině, ve svém prvním veřejném přiznání, že „částečná mobilizace“, kterou minulý týden oznámil, měla za následek nápravu. neproběhlo hladce.

Ze strany úředníků a občanů byly široce rozšířené veřejné projevy nespokojenosti se způsobem, jakým byla mobilizace řešena, včetně stížností na nábor policistů, kteří zasílali předvolání zjevně nekvalifikovaným mužům.

Tisíce mužů uprchlo z Ruska, aby se vyhnuli odvodu, který byl popisován jako odvod s vojenskou zkušeností a požadovanými disciplínami, ale často se zdálo, že si nevšímají služební historie, zdraví, stavu studentů nebo dokonce jejich věku.

Přibližně 2000 lidí bylo také zatčeno při nepovolených protiválečných protestech ve více než 30 městech a někteří dostali na místě předvolání – něco, co Kreml řekl, že je naprosto legální.

„V kontextu této mobilizace vyvstává mnoho otázek a všechny chyby je třeba napravit a zabránit tomu, aby se v budoucnu staly,“ řekl Putin.

„Například myslím na rodiče mnoha dětí, lidi s chronickými nemocemi nebo ty, kteří už překročili vojenský věk.“

Ruské prohlášení o své první všeobecné mobilizaci od druhé světové války z 21. září vyvolalo kritiku oficiálních příznivců Kremlu, což je v Rusku téměř neslýchané od doby, kdy před sedmi měsíci vyslalo svou armádu na Ukrajinu.

„Rozčilují lidi, jakoby naschvál, jako by to byl vzdor. Jako by je poslal Kyjev,“ řekla v sobotu Margarita Simonjanová, prokremelská šéfredaktorka ruského státního kanálu RT. .

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí uznal, že některá z předvolání byla vydána omylem a uvedl, že krajští guvernéři a ministerstvo obrany chyby opravují.

Putin se znatelně zdržel obviňování chyb – ať už ministerstvu vedenému jeho blízkým spojencem Sergejem Šojgu, ani regionálním úředníkům, kteří mají za úkol rozhodovat o přesnosti předvolání.

Šojgu minulý týden řekl, že Moskva plánuje přijmout pouze 300 000 zaměstnanců. Kreml později popřel zprávu nezávislého listu Novaja Gazeta Europe, že nezveřejněná klauzule v Putinově mobilizačním dekretu požadovala jeden milion záložníků.

