Česká republika je dobrým příběhem světových juniorů

Po většinu úvodního víkendu vypadali světoví junioři jako rok 2020 v nejširším slova smyslu: ponuře a bez inspirace. Úvodní vítězství Kanady střídala nepohodlí a spokojenost, zatímco kapitán Kirby Dutch se před začátkem turnaje zranil. Německo – jehož soupiska byla stále vyčerpaná a opotřebovaná během prvních dvou zápasů, včetně porážky 16-2 s Kanadou – a Švédsko čelily mnoha případům koronaviru, což vyvolalo otázku, zda by letošní akce měla pokračovat.

Navzdory neobvyklému počtu kvalitních hráčů byl tento turnaj do značné míry bez radosti a jeho pouhá existence v době globální pandemie byla často nepříjemnou připomínkou toho, že jde o teenagery, kteří hrají zdarma, když je pro všechny záměry a účely bezpečnost prvořadá. za prvé – neměly by se hrát vůbec.

Vstoupí Lukas Baric a roztomilí kluci z České republiky.

Lukáš Baric a Česká republika jsou pohodovým příběhem světových juniorů. (Jason Franson/The Canadian Press přes AP)

Barič byl v neděli za český národní tým působivý, když při výhře 2:0 nad Ruskem předvedl 30 zákroků. Výročí jejího uzavření dokonce oslavil věčnou oslavou. Jak byste mohli nebýt nadšeni z těchto dětí?

Předtím byl vybrán jako celkově 87 Los Angeles Kings V roce 2019 však Barrick nebyl ve svém posledním regulačním žebříčku zcela anonymní Sportovec, nebyl ani jedním z 15 nejlepších potenciálních zákazníků ve franšíze. Junioři junioři globální sítě Spencer Knight (USA) a Yaroslav Askarov (RUS) jsou výrazně lepší kandidáti se skutečnou šancí dostudovat a dosáhnout mnohem většího dopadu na profesionální úrovni, ale pokud chcete blogový příspěvek o Parikhových profesních vyhlídkách, Tak rádi odložím pro ty, kteří zkoumají juniorský hokej a evropský hokej 24 hodin denně.

Soustředit se výhradně na potenciál Barricka a jeho spoluhráčů v NHL je cvičením marnosti. Skauti, novináři i drobní hokejoví fanoušci dospěli téměř k jednomyslnému názoru, že bez osobního průzkumu nelze poskytnout profesionální hodnocení, když vaše hodnocení hráče vychází pouze z krátkého vzorku poskytnutého turnajem. Je to hloupá záležitost.

Angažovanost Barka a České republiky v roce 2021 může být velmi brzy zapomenuta a s rizikem glorifikování amatérismu a přehlížení jeho nejzákeřnějších pojmů (tj. hraní zdarma v pandemii) je jejich nezkrotné nadšení a radost v tomto pekle potřebným oddechem. rok.

Kanada a její hvězdami nabitá sestava může v tomto turnaji pokračovat a vyhrávat zlato již druhým rokem v řadě a není pochyb o tom, že mnoho hráčů se během příštích dvou nebo tří let stane známými. Nedělní prohra Ruska pravděpodobně poslouží jako poznámka pod čarou pro Askarova, Rodiona Amirova a Vasilije Podkolzina, kteří se konečně zaměří na NHL. Je docela možné, že ten okamžik v neděli byl tím nejviditelnějším, jaký kdy Barrick a jeho spoluhráči zažili, ale pokud ano, tak co?

Říkejte si, co chcete o hodnotě hrát národní hymnu před náhodným zápasem Senators-Rangers v úterý večer, a slyšet ty děti, jak zpívají národní hymnu, bez překážek diváků, rozbil cynismus tohoto konkrétního sportovního redaktora – a já“ určitě nejsem jediný.

Zkuste teenagerům v České republice říct, že tento turnaj nemá žádný význam, že je to jen zbytečné cvičení a že jejich soupeři budou mít pravděpodobně dlouhou profesionální kariéru. Zpívejte ze srdce, chlapci! Všichni potřebujeme v životě nějakou radost, třeba jen na 15 minut, a Baric a tým České republiky do 20 let jsou příběhem štěstí, které tento turnaj tak zoufale potřebuje.

