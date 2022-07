Zpráva o skautingu: Alkaraz hraje v Hamburku, Bretani a Ruud v Gstaadu | kolo ATP

Antukové události se staly středobodem tohoto týdne ATP Tour. Carlos Alcaraz vedl pole na Hamburg European Open a nejlepší nasazený Kasper Ruud na EFG Swiss Open Gstaad.

Na turnaji ATP 500 v německém Hamburku hrají také bývalí mistři Andrei Rublev a Pablo Carreno Busta. V Gstaadu Matteo Berrettini letos podruhé závodí na antuce na mistrovství ATP 250 ve Švýcarsku.

ATPTour.com se podívá na pět věcí, které je třeba vidět na každé akci.

Pět věcí k vidění v Hamburku

1) Olověné pole Alkarazu: Španělský #NextGenATP Alcaraz bude debutovat v Hamburku a bude vést pole jako nasazená jednička v turnaji ATP 500. Devatenáctiletý hráč si užil vynikající sezónu 2022 a získal čtyři společné turnajové tituly, včetně ATP Masters 1000 korun v Miami a Madridu. Světová šestka, která v roce 2022 drží rekord 19-2 na antuce, bude ve svém úvodním utkání v Německu čelit doma divoké kartě s Nicolasem Kuhnem.

2) Může Rublev pokračovat v silném roce? Rublev vyhrál tři koruny na úrovni Tour v roce 2022 a přijel do Hamburku s příjemnými vzpomínkami na město. Čtyřiadvacetiletý hráč tam triumfoval při svém posledním vystoupení v roce 2020, když ve finále porazil Stefanose Tsitsipase. Světová osmička, která se v roce 2019 dostala i do zápasu o titul na turnaji, si jako první zahraje s Alexandrem Bublikem, který chce tento týden rozšířit svou sbírku titulů.

3) Vládnoucí hrdina Carino Busta: Carreno Busta se před 12 měsíci vyšplhal v Hamburku ke svému prvnímu titulu na ATP 500 a na cestě za titulem neztratil ani set. Španěl se bude snažit znovu ovládnout Německo a vstoupí do zadní části kola do semifinále v Bastadu. Jednatřicetiletý hráč se v prvním kole střetne s italským #NextGenATP Lucou Nardi.

4) Bayes a Ron hledají další úspěch v bahně: Argentinec Sebastian Baez a #NextGenATP Dane Holger Rune získali své první antukové tituly v sezóně, přičemž Baez vyhrál v Estorilu ve stejném týdnu, kdy Rune vyhrál v dubnu v Mnichově. Každý ze soutěžících Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals v roce 2021 je v top 35 žebříčku Pepperstone ATP Rankings a bude se snažit šplhat dále pomocí deep runů v Hamburku. 21letý Baez otevírá proti Filipu Krajinovičovi, zatímco Ron hraje Talon Grixborough.

5) Obrana šampionů Puetz/Venus: Novozélanďan Michael Venus usiluje o svůj třetí titul v řadě v Hamburku a druhý v řadě hraje po boku domácího favorita Tima Pottse. Duo sedí na třetím místě v silném poli v Německu, protože nejlepší nasazený Marcel Granollers a Horacio Zeballos usilují o pátý titul společně na antuce.

Dva vicemistři v Hamburku jsou Wesley Kohlhoff a Neil Skopsky, současní lídři žebříčku týmů Pepperstone ATP Doubles.

Pět věcí k vidění na GSTAAD

1) Může Rod odskočit? Rudd se tento týden vrátil do akce v Gstaadu po neuspokojivém výjezdu z druhého kola proti případnému šampiónovi Franciscu Cerondolovi v Bastadu. Naštěstí pro nejlepší nasazené má na Gstaad pozitivní vzpomínky, když zvedl trofej na antukovém turnaji hned při svém prvním vystoupení na turnaji v roce 2021. Nor začne obhajovat svůj titul proti Jerrymu Lechkovi nebo Thomasi Martinu Echeverymu, jak bude chtít. získat svůj třetí titul. Titul sezóny na úrovni tour.

2) Návrat Britney: Berrettini, který v březnu podstoupil operaci pravé ruky, rychle vzlétl po svém červnovém návratu na Tour, když ve Stuttgartu a v Queen’s Clubu posbíral tituly na travnatém hřišti. Ital byl však nucen odstoupit z Wimbledonu kvůli Covid-19, což znamená, že 26letý hráč bude poprvé souzen za měsíc, kdy tento týden debutuje v Gstaadu. Berrettini nastupuje proti Richardu Gasquetovi nebo Roberto Carballes Baena.

3) Téma shromažďování hybnosti: Dominic Thiem našel určitou úroveň minulý týden v Bastadu, kde nasbíral své první vítězství na Tour od května 2021 proti Emile Rosforimu a Roberto Bautistovi Agutovi, aby se dostal do čtvrtfinále. Rakušan, který měl předminulý týden v sezóně 0:6, je bývalým šampionem v Gstaadu, když triumfoval ve svém posledním vystoupení v roce 2015. Osmadvacetiletý hráč se v prvním kole střetne se sedmým nasazeným Hugem Gastonem, jak se zdá. . Navázat na dynamiku získanou ve Švédsku.

4) Hvězdy #NextGenATP v akci: Jerry Lecica a Dominic Stryker budou usilovat o posílení Intesa Sanpaolo Next Generation ATP Finals se silnými běhy v Gstaadu. Čech Lecha (20) je aktuálně šestý v závodě Pepperstone ATP do Milána a na cestě do semifinále v Rotterdamu zaznamenal svůj nejlepší výsledek v sezóně.

19letý Švýcar Dominic Stricker, 11. v Pepperstone ATP Race To Milan, se po akceptování divoké karty představí podruhé doma na podniku ATP 250. Lehecka začíná proti Etcheverrymu, zatímco Stricker hraje krajana Marca-Andreu Hueslera.

5) Matos/Vega Hernandez pokračovat v úspěchu?: Rafael Matos a David Vega Hernandez získali tři tituly ATP Tour za pouhé čtyři měsíce hraní s nedělním vítězstvím na stadionu. Ariel Behar, Andrei Golubev, Sander Gill a Goran Fligin jsou druzí a třetí.