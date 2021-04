Ujgurové: Britští zákonodárci prohlašují, že čínské zacházení je genocida

Čína byla obviněna ze zadržování až dvou milionů lidí v táborovém systému zřízeném v Sin-ťiangu v posledních letech, přičemž přeživší obviňují z rozšířeného špatného zacházení, včetně vymývání mozků, mučení, znásilňování a nucených prací. Peking popřel nejhorší obvinění, obhajoval systém jako profesionální vzdělávací program a eliminoval zásadní extremismus, aby zajistil bezpečnost regionu.

“Dnešní hlasování by mělo znamenat bod obratu. Přesto nikdo nemůže popřít rozsah porušování, ke kterému dochází v Sin-ťiangu,” řekl labouristický poslanec Yasmine Qureshi , Uvedl člen meziparlamentní aliance pro Čínu a Spojené království.

„To, že tato vláda nadále udržuje hlubší obchodní vztahy s Čínou, zatímco tato porušování pokračuje, je nepředstavitelné,“ dodal.

Při zavádění návrhu ve čtvrtek konzervativní zákonodárce Nusrat Ghani zákonodárcům řekl, že „ačkoli nesmíme zneužívat termín genocida, nesmíme jej opomenout používat, pokud je to oprávněné“.

Ghani uvedl, že vlády trvají na tom, že genocidu lze určit pouze prostřednictvím příslušných soudů, ale že „Čína u soudu blokuje všechny způsoby“.

„Naše vláda je omezena a paralyzována OSN. Musíme znovu získat kontrolu,“ řekla. Čína nemůže kontrolovat náš způsob řešení genocidy. “

I když je pravděpodobné, že tento krok nebude mít žádný skutečný dopad na vládní politiku Spojeného království, je jisté, že to poškodí vztahy mezi Londýnem a Pekingem. Vztahy již byly vážně napjaté ohledně rozhodnutí Británie uvalit sankce na Sin-ťiang a výsledných vzájemných čínských sankcí, jakož i čínských kroků k omezení demokracie v Hongkongu, bývalé britské kolonii.

Peking dal jasně najevo svůj hněv na Londýn kvůli zavedení občanské cesty držitelům pasů britských občanů (v zámoří) poté, co na zákonodárce v Hongkongu a Velké Británii zavedl nový zákon o národní bezpečnosti. Zaplaceno Britská vláda přijme další opatření v reakci na nedávné změny volebního práva, včetně potrestání čínských a hongkonských úředníků.

V nedávném prohlášení čínské ministerstvo zahraničí varovalo Spojené království, aby „nepostupovalo špatně“, pokud jde o práce na Sin-ťiangu a Hongkongu, a potvrdilo své odhodlání chránit „národní národní suverenitu, bezpečnost a zájmy rozvoje“.

Vyslechněte důkazy

Podle Úmluvy OSN o genocidě – k čemuž Čína podepsala – genocida je pokus o páchání činů „s úmyslem zcela nebo zčásti zničit národní, (etnickou), rasovou nebo náboženskou skupinu“.

Podle konvence existuje pět způsobů, jak může ke genocidě dojít: zabíjení členů skupiny; Způsobení vážné fyzické nebo duševní újmy členům skupiny; Úmyslné ovlivňování životních podmínek, jehož cílem je úplné nebo částečné zničení; Zavedení opatření zaměřených na prevenci porodu ve skupině; Nebo násilné přemístění dětí skupiny do jiné skupiny.

Poslanecká sněmovna učinila takové oznámení naposledy v roce 2016, kdy Zákonodárci hlasovali Klasifikovat akce ISIS proti Ježidům a dalším menšinám v severní Sýrii jako genocidu. To bylo hnutí Bylo jednomyslně schváleno

Během čtvrteční rozpravy bývalý vůdce Konzervativní strany Ian Duncan Smith vyzval vládu, aby přehodnotila svůj postoj k čínským krokům v Sin-ťiangu.

„Nezískáme žádné zvláštní přátelství tím, že se nebudeme dovolávat genocidy od Číňanů. Jednoduše to není obchodovatelná komodita,“ řekl. “Vláda Spojeného království nekonečně říkala – a já to chápu -, že pouze příslušný soud může vyhlásit genocidu, a to je zcela původní plán.”

„Problém však spočívá v tom, že přístup k příslušnému soudu je nemožný. V OSN není možný přístup k Mezinárodnímu soudnímu dvoru, je nemožné dosáhnout Mezinárodního trestního soudu, protože Čína tomu není signatářem, a proto nebude dodržuj to. “

Schváleno Čínou

Tento krok nastal po koordinaci Spojeného království s Evropskou unií, Kanadou a USA, Sankce oznámeny vůči Sin-ťiangu Zaměřuje se na osoby odpovědné za represi tam.

Britský ministr zahraničí Dominic Raab tehdy řekl: „Hodně se hovoří o vstupu Spojeného království do mezinárodního společenství při potrestání osob odpovědných za porušování lidských práv. Čínská vláda trestá své kritiky.“

„Pokud má Peking věrohodně vyvrátit obvinění z porušování lidských práv v Sin-ťiangu, měl by umožnit Vysokému komisaři OSN pro lidská práva plný přístup k ověření pravdy,“ uvedl v tiskové zprávě. prohlášení

Ve středu Raab oznámil, že je Omezit podporu pro Čínu O 95% na 900 000 GBP (1,25 milionu USD) v rámci širšího programu snižování rozpočtu na zahraniční pomoc Spojeného království.

Ministr ve svém prohlášení uvedl, že zbývajících 900 000 GBP bude financovat programy spojené s otevřenými společnostmi a lidskými právy.