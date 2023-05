CPU AMD Ryzen 7 7800X3D 3D V-Cache získává infračervené teleobjektivy, IOD se po natáčení rozdělí na 5 kusů

AMD Ryzen 7 7800X3D přijímá první výstřely ve vysokém rozlišení pro čip 3D V-Cache Fritzchen Fritz která skončila úžasnou katastrofou.

AMD Ryzen 7 7800X3D IOD promění 5 poškozených čipů po relaci 3D infračerveného zobrazování V-Cache

Fritzhens Fritz je známý tím, že sdílí infračervené a blízké snímky různých CPU a GPU s vysokým rozlišením. Je to jistě drahý koníček, protože mnoho lidí zemře nebo se čip po sušení stane nevhodným pro další použití. To však Fritzovi nezabránilo v tom, aby nadále poskytoval technické komunitě ty úžasné detailní záběry s vysokým rozlišením a nejnovější CPU, které spadá do infračerveného rozsahu Fritz, je AMD Ryzen 7 7800X3D.

Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D je jedním ze tří procesorů Ryzen 7000X3D s nejnovější generací 3D V-Cache. Jednočipový design je také nejpopulárnější čip na trhu k dnešnímu dni, který láme prodejní rekordy. Na rozdíl od dvoučipových návrhů na procesorech Ryzen 9 7000X3D je Ryzen 7 7800X3D vybaven jediným čipem Zen 4 (CCD) s jedinečným zásobníkem 3D V-Cache s kapacitou 64 MB SRAM.

Obrazový kredit: Fritzchens Fritz

Tato SRAM je naskládána vertikálně na CCD Zen 4 a je považována za nejlepší řešení pro herní publikum, protože firmware OS a CPU nemusí specifikovat CCD pro výběr konkrétních pracovních zátěží, jako je tomu u čipů vyšší třídy. CPU Ryzen 7 7800X3D jako takový poskytuje skvělý herní zážitek. Níže je obrázek AMD Ryzen 7 7800X3D vedle CPU Ryzen 5 7600.

Obrazový kredit: Fritzchens Fritz

Můžete si všimnout, že CPU Ryzen 5 7600 má svou vlastní standardní mezipaměť L3, kterou lze vidět vedle 8 jader Zen 4 (z nichž 2 jsou vypnutá). Mezitím je u CPU Ryzen 7 7800X3D vidět osm jader, ale L3 mezipaměť pod nimi je těžké si všimnout, protože je pokryta 3D V-Cache SRAM zásobníku. 64 MB mezipaměti L3 je kombinováno s 32 MB mezipaměti L3, takže celkem 96 MB mezipaměti L3 na čipu.

K dispozici je také 8 MB mezipaměti L2, která dohromady tvoří více než 100 MB celkové mezipaměti (přesně 104 MB). To je zdravá dávka mezipaměti a více, než může nabídnout jakýkoli procesor Intel.

Obrazový kredit: Fritzchens Fritz

Krátce po získání těchto infračervených snímků se Fritzchens Frtiz rozhodl získat nějaké tepelné snímky jader odrážejících se zpět na základě jejich pracovní zátěže, ale to nedopadlo dobře. Vzhledem k tomu, že IHS bylo odstraněno, netrvalo dlouho a došlo ke katastrofě. Bylo oznámeno, že po pouhých 60 sekundách se na nástroji spustily testy jednoho jádra Cinebench a počítač se okamžitě zhroutil. Vzhledem k tomu, jak jsou čipy 3D V-Cache tepelně omezující, je možné, že IOD (IO matrice) buď nezvládla extra teplo, nebo jednoduše rezignovala na tepelný tlak rámu Grizzly Direct Die.

No, termografie, aby bylo vidět, jak se skákající jádra rychle zrychlila. Ryzen 5 7600 IOD se rozbil na 5 kusů, nevím proč, ale teploty a spotřeba energie byly v pořádku. Po 60 sekundách jednojádrového testování cinebench se objevily stopy obrazu a poté došlo k pádu. 🧵 1/5 pic.twitter.com/8gxy6JD3Eq – Fritzchens Fritz (Fritzchens Fritz) 20. května 2023

CPU se stalo nepoužitelným, ale rozřezal I/O kostku na pět vrstev, což je skoro jako kostka s 5 plátky, která vypadá nádherně velmi zničujícím způsobem. Takže i když se možná v brzké době nedočkáme tepelného zobrazování AMD Ryzen 7800X3D od Fritze, můžeme mu poděkovat za to, že nám poskytl tyto krásné infračervené záběry a bezva I/O obrazy. Můžete také zamířit na Fritz’s Flickr, kde zveřejňuje několik skvělých detailních záběrů starých a nových žetonů.