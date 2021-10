Stopy života staré 2,5 miliardy let uvězněné v primitivním safíru

Stopy dávného života byly zapečetěny uvnitř 2,5 miliardy let starého rubínu z zelená země Podle nové studie.

V Grónsku byl nalezen nejstarší rubín planety, třpytivý červený drahokam složený z průsvitného červeného minerálu zvaného korund. Při hledání safírů v severoatlantickém Cratonu v jižním Grónsku objevila skupina vědců skryté překvapení v jednom z nich: grafit, čistá forma uhlík Mohou to být pozůstatky starověkého mikrobiálního života.

“Grafit uvnitř tohoto safíru je opravdu jedinečný,” řekl Chris Yakimchuk, profesor věd o Zemi a životním prostředí na University of Waterloo v kanadském Ontariu. Řekl v prohlášení . „Je to poprvé, co vidíme důkaz starověkého života v safírových skalách.“

Tým dospěl k závěru, že grafit pochází ze starověké formy života, poté, co podle prohlášení analyzovali poměr různých verzí nebo izotopů uhlíku v grafitu. Více než 98% uhlíku na planetě má hmotnost 12 atomových hmotnostních jednotek, ale některý uhlík má hmotnost atomy Těžší, s hmotností 13 nebo 14 atomových hmotnostních jednotek.

„Živá hmota se přednostně skládá z lehčích atomů uhlíku, protože její začlenění do buněk vyžaduje méně energie,“ řekl Yakimchuk. “Na základě zvýšeného množství uhlíku-12 v tomto grafitu jsme dospěli k závěru, že atomy uhlíku byly kdysi starověkým životem, pravděpodobně mrtvými mikroorganismy, jako jsou sinice.”

Zatímco tyto prastaré bakterie pravděpodobně žily, planeta neměla mnoho kyslíku – nepostradatelnou součást komplexního života – takže jediný život, který mohl udržet její existenci, byli malí mikrobi a řasy Filmy. Předpokládá se, že sinice jsou jedny z prvních organismů na Zemi a během miliard let přeměny slunečního světla na chemickou energii postupně produkovaly kyslík nezbytný k tomu, aby se komplexní život nakonec vyvinul, Živá věda již dříve informovala .

Ačkoli je tento safír obsahující grafit starověký, není dosud nejstarším důkazem života. Ve skutečnosti existuje řada studií, z nichž mnohé jsou vášnivě diskutovány a které tvrdí, že našly nejstarší důkazy o životě, které se datují více než 3 miliardy let. Živá věda již dříve informovala .

Je to však vůbec poprvé, kdy byl v safíru nalezen starověký život. „Přítomnost grafitu nám také dává další vodítka k určení toho, jak se na tomto místě tvořily safíry, což je nemožné udělat přímo na základě barvy a chemického složení safíru,“ řekl Yakimchuk.

Ukazuje se, že život mohl být tajnou přísadou pro tvorbu safíru. Výzkum zjistil, že grafit změnil chemické složení hornin a vytvořil tak správné podmínky pro růst safíru.

Výsledky byly zveřejněny v listopadovém čísle časopisu hrubé geologické recenze .

Původně publikováno na Live Science.