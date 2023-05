V The Little Mermaid hrají Melissa McCarthy a Javier Bardem ve hře „Name That Fish!“

Tým Malé mořské víly se ze všech sil snažil hrát smíšený „Name That Fish“ na červeném koberci na premiéře filmu v Los Angeles

Melissa McCarthy (Ursula), Jacob Tremblay (Flounder), Noma Dumezweni (Queen Selena), David Diggs (Sebastian) a Javier Bardem (King Triton) byli všichni na konkurzu. smíšený Mark Malkin za to, kolik toho vědí o životě pod mořem.

Když byly testovány obrázky různých ryb, odpovědi zahrnovaly „basketbalový míč s hroty“, „smutná ryba“, „ne SpongeBob“, „něco bude meč“, „nejedlé“ a „určitě ryba“.

Podívejte se na video výše a užijte si všechnu zábavu.

„Malá mořská víla“ od Roba Marshalla hraje Halle Bailey jako Ariel a Jonah Hauer-King jako princ Eric. Živě akční muzikál je remakem animované fantasy od Disneyho z roku 1989 s Jodi Benson jako hlasem Ariel.

Malá mořská víla přijde do kin 26. května.

„Halle Bailey je důvodem, proč musí každé publikum ospravedlnit, že Disney vrací tuto klasiku,“ různorodé Filmový kritik Peter Debruge napsal ve své recenzi filmu. Režisér Rob Marshall našel svou Ariel a společně vytvořili strážce. Jen počkej, až ji uslyšíš zpívat „Part of Your World“, dodané s přesvědčením o kariérním ztvárnění Jennifer Hudsonové „And I’m Telling You I’m Nepůjde.“ Zrodila se hvězda, jako by Marshall pronikl do našeho objevu a postavil Billyho na skalnatý výběžek a na záda jí narazila obrovská vlna.“

Debruge dodal: „Mezi ježkem Billym a McCarthyho nejlepší osmou film ožívá – ne ve formě zombie, jako je katastrofální přeanimovaný Disney ‚Dumbo‘ a ‚Pinocchio‘, ale nějakým způsobem dává mladým divákům něco magického. ztotožnit se a plnit sny.“ Nová mořská panna, kterou toužíte být.“

