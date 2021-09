Jay Gods následuje Kattash jako trenér izraelského národního týmu

Izraelská basketbalová asociace v úterý jmenovala Guye Godese novým hlavním trenérem izraelské reprezentace. Goodes převezme vedení Odeda Kataše, jakmile mu na konci měsíce vyprší smlouva.

Padesátník převezme roli, když se tým začne kvalifikovat na listopadové mistrovství světa. Blue and White bude čelit Polsku doma a Estonsku na silnici. V létě 2022 povede Godez tým na mistrovství Evropy v Praze, kde bude hrát ve skupině s Finskem, Nizozemskem, Srbskem, Polskem a hostitelem České republiky.

Godez, který se stal šestým bývalým hráčem, který tým trénoval, odehrál za modrobílý tým 64 her. Poprvé se objevil v roce 1992, když mu bylo 21 let na kvalifikačním turnaji olympijských her. Objevil se na dvou mistrovstvích Evropy a vstřelil vítězný koš proti Slovinsku na mistrovství Evropy v basketbalu 1999 ve Francii.

cnxps.cmd.push (funkce () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/israel -news/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);}

Poté, co odešel do důchodu jako aktivní hráč, Godez se okamžitě stal asistentem trenéra u Maccabi Rishon Lezion a tuto roli také obsadil Maccabi Tel Aviv a britským národním týmem. Lavičkový trenér má v současné době na starosti Rishona a byl také hlavním trenérem žlutomodrého týmu a Hapoela Jeruzaléma.

„Jsem rád, že jsem byl jmenován novým hlavním trenérem a mám tu čest, privilegia, uznání a důvěru, že mohu vést národní tým,“ řekl Gods. “Je to pro mě jako bývalého hráče izraelského národního týmu i různých mládežnických týmů velmi vzrušující okamžik, je to pro mě opravdu velká čest. Uvědomuji si výzvu, která je před námi, a také očekávání.”

“Pokud jde o mě, udělám vše potřebné pro úspěch národního týmu. Chtěl bych poděkovat vedoucím asociace za důvěru a Maccabi Rishon LeZion a jeho majitel Yitzhak Berry, kteří mu bez váhání požehnali. Máme čeká nás před národním týmem náročný rok se dvěma velkými úkoly s přízrakem COVID-19. Tam. V současném týmu je spousta kvality a v posledních letech jsme pod Odedem viděli, že se týmu daří dobře a my chci v tom pokračovat. “

Prezident PIF, Amos Frischmann, také poznamenal, že Godez se stal novým hlavním trenérem týmu Blue and White.

“Jsem velmi rád, že odborná komise přijala mé doporučení,” řekl Frischmann. “Jay je důstojný trenér, který se v posledních letech osvědčil, protože se stal skvělým hráčem a vynikajícím trenérem, který může vést národní tým k dosažení dalších úspěchů. Chtěl bych pochválit Odeda Katasha a celý jeho tým za skvělá práce, kterou za poslední čtyři roky odvedli, když dosáhli cílů, které jsme si před nimi stanovili. “