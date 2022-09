Swiatek snadno vyhraje, ale ví, kdo je číslo 1; Nadal je celý od krve | Sportovní

NEW YORK – Iga Swiatek vyhrává snadno a tiše.

V tomhle US OpenI hráč č. 1 na světě je na dálku č. 2 Serena Williamsová je stále nablízku.

„Ano, teď je její čas,“ řekl Swiatek. „Jen, víš, hraju a soustředím se na to, a to je pro mě nejdůležitější.“

Dvojnásobná šampionka French Open porazila ve čtvrtek ve druhém kole vítězku US Open z roku 2017 Sloane Stephensovou 6-3 6-2 a připsala si 50. vítězství na okruhu WTA v sezóně.

po dni Williamsová zavrhla druhou nasazenou Annette Kontaveitovou, s třetí nasazenou Marií Saccariovou, která ve středu prohrála, se může rýsovat větší hrozba pro zisk sedmého titulu v tomto roce, což se žádné ženě nepodařilo od Williamsové v roce 2014. Vypadly také bývalá šampionka US Open Naomi Ósakaová a Emma Radocanoová. Spolu s Leilou Fernandez, vicemistryní z roku 2021.

Č. 6 Aryna Sabalenka zůstala nejlepší v loňském semifinále žen – sotva – vrátila se ze zpoždění 5:1 ve druhém setu a smazala dva mečboly, než porazila Kaia Kanepi 2:6, 7:6 (8 ), 6-4. Čtvrtá nasazená Paula Padusa ale prohrála 6-7 (5), 6-1, 6-2 s Chorvatkou Petrou Martic.

Swiateková dosáhla na US Open pouze 4-4 z posledních osmi zápasů poté, co vyhrála 37 v řadě, ale ve dvou kolech prohrála pouze osm zápasů. Na to, aby porazila Stevense, potřebovala jen hodinu a 14 minut a ve svém prvním zápase na stadionu Arthura Ashea neměla žádné problémy.

„Upřímně řečeno, snažil jsem se mít stejný druh motivace nebo chování jako kterýkoli jiný kurt, protože je to pro mě nejlepší způsob, jak podávat dobrý výkon,“ řekl Swiatek.

Williamsová v pátek pokračuje v tom, co by mohlo být jejím posledním singlovým šampionátem, a potřetí tento týden ovládla večerní session na Ashe proti Agle Tomljanovicové. Nejprve se vrací do Ashe na čtvrteční večerní úvodník se starší sestrou Venus, Prohráli 7:6 (5), 6:4 Proti českému duu Lucy Hradica a Linda Nosková v prvním kole ženské čtyřhry.

Po tomto zápase 22násobný grandslamový šampion Rafael Nadal nešťastnou náhodou vykrvácí na kořen nosu s jeho raketou na začátku čtvrtého setu zvítězil nad Fabiem Fogninim 2-6, 6-4, 6-2, 6-1.

Bekhendem trefil Nadala a následně se jeho raketa odrazila od kurtu a trefila ho do obličeje a poranila si nos. Nadal ležel na zádech na postranní čáře, zatímco ho trenér ošetřoval, a zranění mu obvázal.

„No, zpočátku se mi trochu točila hlava,“ řekl Nadal poté, co asi po 20 minutách zabalil výhru. „Trochu to bolí.“

Mezi další čtvrteční vítězky patřily 8. nasazená Jessica Pegola, 9. nasazená Garbine Muguruzaová, 13. nasazená Belinda Bencic a 26. nasazená Victoria Azarenka. Podání ruky od Marty Kostyuk se nedočkala Po porážce ukrajinského hráče.

Azarenková z Běloruska, která pomohla Rusku zahájit invazi na Ukrajinu.

„Nemyslím si, že je to správné dělat za okolností, ve kterých se teď nacházím,“ řekl Kostyuk o podání ruky a místo toho nabídl na závěr pouze klepnutí pádlem.

Třetí nasazený Carlos Alcaraz se 46 výhrami vyrovnal o vedení sezóny ve své mužské tour, když porazil Argentince Federica Correu 6-2, 6-1, 7-5.

Č. 7 Kam Nouri, č. 9 Andrei Rublev, č. 11 Yannick Sener a č. 15 Marin Cilic, šampion US Open z roku 2014, postoupili, ale 25. nasazený Borna Coric byl naštvaný na Američana Jensona Broxbyho 6-4, 7. 6 (10), 6-1. Broxby došel do čtvrtého kola ve Flushing Meadows, když mu bylo loni 20 let, vyhrál set od Novaka Djokoviče.

Poté se zhostí role devatenáctiletého Alcaraze.

„Dám ze sebe to nejlepší,“ řekl Alcaraz. „Bude to tam dobrý konkurenční boj.“

Pegula se vrátil na kurt později ve čtvrtek s Coco Gauffovou a nasazený tým č. 2 byl naštvaný Fernandez a Daria Savile 3-6, 7-5, 7-6 (5).

Gauff je stále naživu i ve dvouhře, v pátek odpoledne se utká s kolegyní Američankou Madison Keysovou. S Pegulou ale počítali i ve čtyřhře na dlouhou trať, protože se dostali do finále French Open.

Gauffová se nedávno stala druhou nejmladší hráčkou, která se dostala na první místo žebříčku WTA ve čtyřhře. Loni se dostala do finále US Open s Katie McNallyovou.

———

Další zpravodajství z tenisu AP US Open: https://apnews.com/hub/us-open-tennis-championships A https://twitter.com/AP-sportovní