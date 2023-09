Astronaut Chris Hadfield na misi ISRO Sun Aditya-L1

Aditya-L1 bude dnes spuštěn PSLV-C57 ze Sriharikota, Andhra Pradesh (Soubor)

Washington:

Když začíná odpočítávání do první indické sluneční mise Aditya-L1 ke Slunci, bývalý velitel ISS Chris Hadfield ocenil indickou „technologickou zdatnost“ a řekl, že všichni na Zemi „spoléhají na technologii“.

Start indické mise Sunu je naplánován dnes v 11:50 ze Sriharikota v Ándhrapradéši, přičemž jsou dokončena startovací cvičení a vnitřní kontroly vozidla.

Aditya-L1 je první indická sluneční vesmírná observatoř a bude vypuštěna pomocí PSLV-C57. Ponese sedm různých zátěží pro detailní studium Slunce, z nichž čtyři budou monitorovat sluneční světlo a další tři budou měřit in situ parametry plazmatu a magnetických polí.

Bývalý astronaut Chris Hadfield v exkluzivním rozhovoru pro ANI hovoří o tom, jak výsledky mise Aditya L-1 ovlivní lety lidí do vesmíru.

„Takže když mezi nás a Slunce vložíme něco jako Aditya L-1, abychom ty věci vnímali, abychom lépe pochopili, jak Slunce funguje a jaké hrozby pro Zemi představuje, je dobré, aby nás všichni chránili jako lidské bytosti.“ „Samozřejmě naše elektrická síť, náš internet,“ dodal. A všechny tisíce satelitů, na kterých jsme závislí, jsou na oběžné dráze.“

Aditya-L1 bude umístěna na oběžné dráze kolem Lagrangian Point 1 (nebo L1), která je 1,5 milionu km od Země ve směru Slunce. Předpokládá se, že tuto vzdálenost urazí do čtyř měsíců.

V návaznosti na předpovědi Mezinárodního vesmírného bratrstva o letounu Aditya L-1 pan Hadfield řekl: „No, každý člověk na Zemi spoléhá na technologii jen proto, aby měl elektřinu ve svých domovech a podnicích, aby mohl komunikovat… Opravdu na tom závisíme. komplexní a propojený globální systém elektřiny a dat.“ … Je to opravdu užitečná informace nejen pro ISRO a nejen pro indický vesmírný program, ale něco, co je pro svět životně důležitým vesmírným počasím.“

Mezi hlavní cíle indické solární mise patří studium fyziky sluneční koróny a jejího ohřívacího mechanismu, zrychlení slunečního větru, vazby a dynamiky sluneční atmosféry, distribuce slunečního větru a kolísání teploty, původ emisí koronální hmoty (CME) a ​​erupcí a vesmírné počasí v blízkosti Země.

Sluneční atmosféra, koróna, je to, co vidíme během úplného zatmění Slunce. Indický institut astrofyziky se sídlem v Bengaluru uvedl, že koronograf jako VELC je přístroj, který odřízne světlo ze slunečního disku, a proto dokáže slabou korónu zobrazit kdykoli.

Chris Hadfield popsal úspěšné přistání měsíční mise Chandrayaan-3 od Indian Space Research Organization jako „silný důkaz rostoucí schopnosti indické technologie“.

„Je to historický okamžik pro Indii i pro svět.“

Ocenil také technologický pokrok Indie, když řekl: „Tento příklad přistání na Měsíci, vyslání sondy ke Slunci nebo alespoň pozorování Slunce a příprava indických astronautů na let ve vesmíru, dává opravdu jasný příklad všem na světě. .“ Indie, ale pro všechny ostatní na celém světě je to právě místo, kde je nyní indická technologická zdatnost a tak trochu naznačuje, co všechno přijde.“

Bývalý velitel ISS Chris Hadfield k rozpočtu na indickou misi na Měsíc (Chandrayaan-3) řekl: „Je opravdu důležité dát rozpočet do perspektivy…pokud ho porovnáte se vším ostatním, co dělá indická vláda.“ Pokud to porovnáte s částkou vynaloženou na distribuci potravin nebo zbytek zdraví a blahobytu indického lidu, je to asi 100 z 1 % celého rozpočtu… Ve srovnání s tím, co jiné země utratí za něco podobného, ​​je to jedna z velkých silných stránek Indie. Díky tomu je (Indie) velmi konkurenceschopná… Nenákladný a úspěšný způsob, jakým Indie přistála na Měsíci, je pozitivním důkazem pro všechny indické vesmírné společnosti, že mohou také něco udělat a za mnohem méně peníze než zbytek světa, a to je opravdu dobrý obchodní model.“

V souvislosti s ekonomickým řízením technologie, aby se z ní stal ziskový vesmírný byznys, bývalý velitel ISS také řekl: „Indie má opravdu silnou pozici, aby to dokázala.“

„Myslím, že premiér Narendra Modi to viděl už řadu let. Je velmi přímo zapojen do indické vesmírné a výzkumné organizace… takže je to od indického vedení opravdu chytrý tah, aby to prosadil.“ , aby to bylo.“ „Vyvíjíme to, ale také jsme v procesu privatizace, aby z toho mohly mít prospěch společnosti a potažmo Indové,“ řekl Hadfield.

„Apollo Murders“ napsal Chris Hadfield, také astronaut, a další díl „The Defector“ má vyjít v říjnu.

„Moje nová kniha je Maverick a vyjde 10. října. Je to thriller, alternativní fantasy fantasy. Téměř vše, co se v knize stalo, je skutečné, ale je tak zábavné spřádat zápletku mezi astronauty, testovacími piloty a vesmírný program a jaderný program, který probíhal.“