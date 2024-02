Úředník uvedl, že americké letadlo, které se zřítilo v Jemenu, bylo zřejmě sestřeleno raketou Houthi

CNN

—



První náznaky jsou, že USA Dron MQ-9 Reaper havaroval Americký představitel v úterý uvedl, že letadlo Húsíů bylo sestřeleno poblíž Hodeidah v Jemenu v pondělí časně ráno raketou země-vzduch.

Předtím úředníci uvedli, že není jasné, zda byl dron sestřelen nebo jednoduše havaroval. Mluvčí Íránem podporovaných povstalců Houthi v Jemenu v prohlášení zveřejněném v pondělí X uvedl, že MQ-9 byla sestřelena „vhodnou raketou“.

Vyšetřování incidentu, ke kterému došlo v pondělí, stále pokračuje.

Húsíové také sestřelili MQ-9 – dron obvykle používaný pro shromažďování zpravodajských informací – v listopadu u pobřeží Jemenu.

Zjevné sestřelení amerického bezpilotního letounu Húsíů přichází v době pravidelných útoků rebelské skupiny na komerční lodě v Rudém moři a stále pravidelnějších úderů USA na jejich schopnosti v Jemenu, z nichž mnohé byly provedeny pomocí raket nebo dronů připravujících se na start. .

Jen v pondělí spustili Húsíové v průběhu několika hodin palbu raket a dronů na komerční lodě, americké válečné lodě a koaliční síly. Podle amerického úředníka ve dvou případech zasáhly obchodní lodě vlastněné USA.

V pondělí mezi 12:30 a 13:50 byly odpáleny dvě protilodní balistické střely na M/V Sea Champion, americký tanker s řeckou vlajkou na obilí v Adenském zálivu. Úředník dodal, že nebyly hlášeny žádné oběti, ačkoli útok měl za následek menší škody. V pondělí večer byla nákladní loď M/V Navis Fortuna vlastněná USA, plující pod vlajkou Marshallových ostrovů, napadena jednosměrným dronem, který způsobil menší škody, ale žádné oběti. Úředník řekl, že loď Navis Fortuna pokračuje ve své cestě.

Mluvčí Houthiů v pondělí večer řekl, že skupina zaútočila na dvě americké lodě „množstvím vhodných námořních raket“, dodal, že to přišlo na podporu palestinského lidu a v reakci na „americko-britskou agresi proti Jemenu“.

Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller konkrétně popsal úterní útok na loď Sea Champion a uvedl, že přivážela „kukuřici a další zásoby potravin jemenskému lidu v Adenu“.

„Byl to bezohledný útok na loď poskytující humanitární pomoc lidu Jemenu a myslím, že to byl další znak toho, že Húsíové nadále projevují lhostejnost nejen k mezinárodní lodní dopravě, nejen k zásobám, které budou přínosem pro civilisty na celém světě.“ Miller řekl: „Dělají to nejlepší, co mohou.“ „Při jednání se světem, v mnoha případech mimo region, ale v konečném důsledku pro své lidi.“

Dvě další protilodní balistické střely byly také odpáleny v pondělí večer směrem k M/V Rubymar, britské lodi na přepravu hromadného nákladu pod vlajkou Belize, z nichž jedna zasáhla loď a způsobila škody. Rubymar vydal tísňové volání a pomohly mu koaliční válečná loď a obchodní loď, které odpověděly.

Spojené státy v pondělí rovněž zasáhly, včetně zničení odpalovacího zařízení raket země-vzduch. V pondělí ve 20:15 zničily Spojené státy v západním Jemenu jednosměrný útočný dron, který se připravoval ke startu proti lodím v Rudém moři.

Během několika hodin toho večera – přibližně od 20:00 do 12:30 – americká a koaliční letadla a válečné lodě sestřelily dalších 10 útočných dronů v jednom směru v Rudém moři a Adenském zálivu, uvedl úředník.

Americký torpédoborec USS Laboon také sestřelil protilodní řízenou střelu mířící jeho směrem.

V sobotu Spojené státy také provedly pět sebeobranných útoků v Jemenu za použití tří mobilních protilodních řízených střel, bezpilotní hladinové lodi a bezpilotní podvodní lodi.

Toto bylo první pozoruhodné použití bezpilotního podvodního vozidla Húsíy od začátku jejich útoků v říjnu. Řeklo ústřední velitelstvípo invazi Hamasu do Izraele a izraelské kampani v Gaze.

Spojené státy to mají také Hotovo několik Stávky Spolu s Velkou Británií se v posledních několika týdnech zaměřila na munici, odpalovací systémy, velitelské a řídicí uzly, skladovací prostory a letecký dohled.

Tento příběh byl aktualizován o další přehledy.