Další den došlo k dalšímu masivnímu úniku informací o tom, jak oligarchové po celém světě zneužívají globální finanční systém, aby skryli miliardy dolarů. Tato nejnovější zpráva, přezdívaná „Pandořiny papíry“, je založena na 2,94 TB dat, která byla nějakým způsobem získána od 14 různých „poskytovatelů služeb třetích stran“ a unikla do Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, o které jsem se podělil s mnoha dalšími publikacemi. Asi 600 novinářů studovalo data několik měsíců a nyní byly výsledky publikovány v Mezinárodním konsorciu investigativních novinářů, Washington PostA Hlídača další publikace.

Kromě odhalení malé části špinavého praní globální oligarchie je tato zpráva vzácným oknem toho, jak systémová korupce globálního finančního systému podporuje pravicový extremismus po celém světě.

Na jedné úrovni úniky zahrnují obvyklou skupinu bohatých lidí zapojených do hanebných schémat, aby skryli své peníze před daňovým správcem nebo veřejnou kontrolou nebo skryli úplnou kriminalitu. Mezi popsanými je „130 Forbes Miliardáři, celebrity, podvodníci, drogoví dealeři, královští představitelé a vůdci náboženských skupin po celém světě “ Napište korespondentům ICIJ. The Pošta Zprávy Že mnoho států, zejména Jižní Dakota, se těmto offshore daňovým rájům dost podobalo: „Asi nejtrápnějším objevem pro Spojené státy je však jeho rostoucí spoluúčast na offshore ekonomice. Jižní Dakota, Nevada a další státy mají přijaté zákony o utajení Finance soupeří s těmi v offshore jurisdikcích. “

Únik ale zahrnuje také více než 330 politiků, včetně 35 současných i bývalých národních lídrů – například ruský Vladimir Putin, jordánský král Abdullah, český Babiš Andrej Babiš a keňský Uhuru Kenyatta. Pokud by zesnulý Eric Hobsbawm napsal historii za posledních 30 let, dalo by se to nazvat Éra štěpu.