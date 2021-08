Pompeo říká, že nikdy neviděl, že by whisky chyběla, což naznačuje neschopnost ministerstva zahraničí

Bývalý ministr zahraničí Mike Pompeo řekl, že „netuší“, kde se nachází zjevná láhev whisky za 6 000 dolarů, kterou mu darovalo Japonsko, a naznačil, že mohl zmizet kvůli „nekompetentnosti“ ministerstva zahraničí.

Tyto komentáře přicházejí poté, co bylo oznámeno, že ministerstvo zahraničí bylo Vyšetřování zmizení Láhev whisky za 5800 dolarů, kterou v roce 2019 dala japonská vláda Pompeu.

„Případ chybějící velké láhve whisky,“ řekl Pompeo během rozhovoru pro Fox News. “Podívej, některá fakta. Nemám tušení. Předpokládám, že to nikdy nebylo ovlivněno. Nikdy se to ke mně nedostalo. Netuším, jak ministerstvo zahraničí tuto věc ztratilo, i když jsem během svého působení na ministerstvu zahraničí viděl obrovský deficit.” Dieta Cola případ Byl jsem s tím hotový, neměl jsem tušení, že chybí a proběhlo vyšetřování Slyšel jsem, že to jsou všechno jen bláznivé řeči … Jsem rád, že pokud mi chtějí dát výkřik a pomoci mi dát mi jelen rád, že se jim pokusil pomoci ho najít. “

„Ministerstvo tuto záležitost vyšetřuje a probíhá vyšetřování,“ napsalo ministerstvo zahraničí ve veřejném oznámení.

Američtí vládní úředníci nesmějí uchovávat dary vyšší než 390 USD, přestože mají možnost dárek přijmout a darovat jej Národnímu archivu nebo jej koupit pro sebe.

Zpráva ministerstva zahraničí uvádějící vyšetřování láhve whisky také zmínila četné dary poskytnuté americkým představitelům v letech 2017-2019, z nichž mnohé putovaly bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi a bývalé první dámě Melanii Trumpovi. Všechny tyto dary byly darovány Národnímu archivu.