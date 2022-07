Custom Robo a jeho pokračování Join Switch Online v Japonsku příští týden

Když byla knihovna N64 původně oznámena pro Switch Online Expansion Pack, Nintendo několik škádlilo jiný Hry – specifické pro Japonsko. Tyto tituly byly drahokamy N64 Vlastní Robo A Vlastní Robo V2.0.

Kromě dnešních zpráv pokémon puzzle liga K přidání do služby 15. července Nintendo odhalilo, že Japonsko (místo toho) obdrží dříve oznámené hry Custom Robo ve stejný den.

[トピックス]7 月 15 日 よ り 「 NINTENDO 64 Nintendo Switch Online」 に 『カ ス タ ム ロ ボ』 カ ス タ ヌ ハ V2https://t.co/dNPSGoKyFM– 任天堂 (@nintendo) 8. července 2022

Abyste si ji mohli zahrát, musíte mít přístup k předplatnému Switch Online Expansion Pack a také k japonskému účtu Nintendo Switch – ke stažení aplikace N64 pro tento region. Pokud máte zájem o recenzi těchto titulů, Podívejte se na našeho užitečného průvodce Nintendo Live pro pomoc.

Custom Robo Games byly poslední tituly, o kterých jsme věděli, že v budoucnu přijdou na Switch Online N64. Od nynějška je to hra na hádání – a založená na náhlém odhalení pokémon puzzle liga Dnes to znamená, že další může být jakákoli hra N64. Když to říkám, stále existuje velká šance, že jste to již viděli během předchozích generací Wii U eShop a Wii Channel.

Chtěli byste jednoho dne vidět vlastní Robo hry vydané lokálně na Switch? Podíváte se na tyto hry v japonské knihovně N64? Zanechte komentář níže.