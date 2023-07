Nechci, aby se můj marnotratný manžel dostal do rukou mého dědictví

Pay Dirt je sloupec finančního poradenství Slate. Mám otázku? Pošlete to sem Athéně a Elizabeth. (Je to anonymní!)

drahá tlačná špína,

Co si myslíte o férovosti ohledně dědictví jako manželského páru? Můj děda mi právě řekl, že se rozhodl zanechat mně a mým sestřenicím velký díl svého dědictví, protože všechny jeho děti se mají dobře. Nedaří se mu a snaží se dát své záležitosti do pořádku. Ráda bych si o tom promluvila s manželem, ale jsem rozpolcená, co chci.

Svého manžela moc miluji, ale nikdy nebyl moc dobrý ve vydělávání peněz a manipulaci s nimi. Pocházel z rodiny nižší střední třídy, která ráda „vyfoukla“ peníze, pokud dostali něco navíc. I když jsme možná nezvládli jen příjem, vydělává asi polovinu toho, co já. Nyní máme účty rozdělené rovnoměrně podle příjmu. Já platím dvě třetiny a on jednu třetinu. Na věci, které potřebujeme, máme vždycky peníze, ale kvůli manželově tendenci utrácet svůj díl zábavných peněz toho spolu často moc neumíme, což mi v poslední době začalo vadit.

Mám hrubou představu o tom, co dostanu od svého dědy. V souladu s tím bych dal peníze na nějaké opravy domu, které potřebujeme, polovinu z nich bych si nechal pro sebe jako peníze na zábavu a zbytek bych dal do společného fondu na zábavné věci, které bychom mohli dělat společně. Žádné ze zábavných peněz nepoužívá na něco pro sebe samotného. Zábavné peníze budou tvořit přibližně 20 procent dědictví. Zní to rozumně? Můj manžel je obecně rozumný chlap, co se peněz týče a úžasně mě podporuje, jen mu nejdou nečekané peníze. Bojím se, když mu řeknu o dědictví, okamžitě uvidí možnost věci koupit, a pak budu zklamaný, když mu řeknu svůj plán. co myslíš?

Problémy s dědictvím

drahé dědictví,

Při převzetí dědictví může nastat spousta byrokracie. Mluvil jsem s Jane Gumbelováprávníka, který se specializuje na Desatero přikázání a plánování majetku, abyste získali přehled o vašem plánu.

Proč je Sajak tak šílený? John Roberts je již frustrovaný odpovědí SCOTUS za zabíjení studentů, aby zbavil dluhů studentů Co lidem chybí Indiana Jonesinspirace Jednoho dne jsem nechal vzkaz pod dveřmi hlučného souseda. Až později jsem si uvědomil svou chybu.

„Pokládat své dědictví za své vlastní je docela spravedlivé,“ řekl Gumbel. „V realitě, Většina států považuje dědictví za nemanželský majetekZnamená to jen tebe.“

I když je dědictví ponecháno na vaše jméno, Gumbel připouští, že nyní může být trochu obtížné získat dědictví na vaše jméno, když vy a váš manžel máte společný majetek. Klíčem je, aby vaše dědictví bylo odděleno od vašich společných peněz s manželem.

Na konci dne je to štědrý dárek, který vám dal někdo, koho milujete. Nechat si polovinu pro sebe je fér, stejně jako odkládat peníze stranou na zábavu s manželem. Otevřete si účet Couple Experiences pouze na své jméno a poté jej používejte podle potřeby, abyste si užili společný čas.

– Athéna

Další tipy od Slate

Nedávno jsem byla přijata do mimostátního zrychleného ošetřovatelského programu (poté, co jsem se nedostala do jediného místního programu). Tento program je dostatečně daleko, aby to znamenalo let. Bude to trvat 12 měsíců a s manželem zvažujeme, jestli nemám jít sama. Jde o to, že máme 3letého syna.