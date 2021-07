V Ohiu se otevře nová restaurace ve strašidelném domě

Fanoušci všeho děsivého a vzrušujícího si jistě zamilují otevření nové restaurace Haunted House v Clevelandu ve státě Ohio a restaurace Haunted House otevírá 20. července Halloween po celý rok v této restauraci v Ohiu. „Od chvíle, kdy lidé přijdou ke dveřím, vzdáváme poctu klasickým hororovým a thrillerovým filmům,“ řekl partner Andre Scott. Naše téma zní: „The Haunted House, kde jediná děsivá věc je, jak dobré je naše jídlo! „Umělecká díla v restauraci obsahují postavy z populárních filmů nebo přehlídek, jako jsou„ Ghostbusters “, Pennywise a Jason z„ Friday the 13th “,„ Cousin ‘It “z„ The Addams Family “a„ Beetlejuice. “Hosté mohou využít výhod fotografování v okolí Restaurace má také kompletní nabídku „strašidelně dobrého jídla.“ Předkrmy zahrnují Scooby Snacks, Chucky Rolls, Frankenfish Tacos a další. Předkrmy se jmenují The Grudge, Final Destination, Birdbox Sandwich a další. K dispozici jsou také strašidelné ručně vyráběné výrobky. koktejly a nápoje Strašidelné mísy. Mísa na lektvar je určitě oblíbeným davem lidí. Tady je to, co říká restaurace o misce na lektvary: „Pokud hledáte trochu boppity, boppity, boomu … objednejte si lektvar Mísa pro kouzelný zážitek. “Hodinami bude restaurace Haunted House od 11:00 do 23:00 od neděle do čtvrtka a 11:00 do půlnoci v pátek a sobotu. Restaurace se nachází na 13463 Cedar Road v Clevelandu. Další informace o restauraci The Haunted House, klikněte zde.

