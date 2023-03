Muž požádal pacienta gf, aby mu udělal jídlo po chemo – SheKnows

obrázek:Getty Images/iStockphoto

Mnoho párů považuje za důležité definovat své jazyky lásky a diskutovat o nich, ale tento termín není omluvou pro neuctivé chování. vzít to z Tyto výkalys Redditorkterý v současnosti bojuje s rakovinou A Nerealistická očekávání jejího přítele ohledně „skutků služby“ v jeho vztahu, zatímco ona podstupuje vyčerpávající chemoterapii.

Uživatel @Felfeyyy, který psal do nechvalně známého AMITheAsshole Subreddit, poskytl určitý kontext: Ona (31F) má vzácnou rakovinu zvanou synoviální sarkom a od ledna podstupuje pravidelná kola chemoterapie. Napsala: „Dělám 8 hodin v onkologickém centru, 5 dní v týdnu, každé tři týdny.“ „Léčby jsou pro mé tělo velmi stresující – mezi další vedlejší účinky často patří nevolnost a extrémní únava.“

Večer před jejím posledním cyklem chemo se přítel @felfeyyy (24m) zeptal, zda by mu jedla týdenní jídlo. Váhala a právem… poslední věc Každý, kdo je v její kůži, by se měl cítit povinen dělat to, co dělá, vařit pro jiného dospělého. Její přítel je ale „dotykový“ a má sklony k bojovnosti, a tak jeho žádost vyřídila opatrně.

„Řekla jsem, že to bude záležet na tom, jak se budu cítit, ale myslela jsem, že bude nejlepší to udělat za týden a půl, až se budu cítit zotavená z tohoto cyklu chemoterapie,“ vysvětlila. Byl neoblomný a pořád se ptal, jestli to můžu ‚jen zkusit‘, ale nedostal žádnou odpověď. Začínám být naštvaný, protože mám-li být upřímný, chci se v tomto období svého života cítit hýčkaný a opečovávaný, ne nucený dělat domácí práce. Není to tak, že by žádal o jedno jídlo. Po 10 hodinách v nemocnici chtěl, abych mu jídlo připravoval celý týden.“

Reakce @felfeyyy byla srozumitelnější, když vezmete v úvahu životní styl jejího přítele: Jak vysvětlila, ráno pracuje a brzy odpoledne chodí ven, takže rozhodně Má čas si vařit sám.

Pokračovala: „Myslím, že jde o to, že se o něj stále chce starat, což je pochopitelné, ale není to tak, že bych pro něj nikdy nic neudělala. Když je u mě, naservíruji jakékoli jídlo, které mám na ruku, nebo vařím.“ jídla nebo si udělejte sendvič v závislosti na dni. Když jsme na gauči, třem ho a masíruji, ptám se na něj, jeho život atd. Jinými slovy, není to tak, že by se celý náš život točil kolem mě a mé nemoci. (Pro záznam, pokud celý jejich život Byl O její nemoci by to byla stejně pravda. Rakovina je pekelná věc a každý, kdo touto nemocí trpí, si zaslouží velkou péči a pozornost.)

Ale když se @Felfeyyy bránila, můj přítel se rozzuřil. „Vybuchl na mě, že laskavosti jsou jeho jazykem lásky a náš vztah je jednostranný,“ napsala. „Posílejte naštvané zprávy.“ Teď si klade otázku, jestli je tady AH, aby odmítl vařit jídlo.

Podle AITA Redditors v komentářích je vztah @felfeyyy rozhodně jednostranný – ale ne tak, jak by to měl její přítel. Většina komentátorů byla ohromena žádostí tohoto odvážného a nezralého muže. Felfeyyy zde bojuje o život; Mezitím se s ní její bf chce poprat o vaření pro něj.

Někdo napsal „NTA“. „Holka, běž. Máš.“ rakovinaA jediné, na co dokáže myslet, je on sám.“

„Kolega, který přežil rakovinu, je ženatý s úžasným mužem. Můj manžel byl během léčby naprosto úžasný. Nemůžu uvěřit, že ten chlap je takový idiot,“ řekl další komentující. „OP- Když vám lidé říkají, kdo jsou, věřte jim. „

Několik Redditors také zdůraznilo, jak manipulativní bylo BF použití rétoriky lásky.

Jeden komentující sdílel: „Můj bývalý byl jako OP’s BF.“ „Její řečí lásky byly skutky služby, takže bylo mou povinností jí vařit. Když jsem zmínil, že by měla mít na starosti úklid, argumentovala tím, že nepořádek neudělala, tak proč by to měla uklízet? Tito lidé jsou jen líní a manipulativní.“

„Spousta kluků jen říká [their love language is acts of service] Vypadnout z domácích prací,“ poznamenal další člověk. „Neuvědomují si, že kdyby to byl skutečně jejich jazyk lásky, udělali by to také proto, aby ukázali lásku.“

