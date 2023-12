Pokémon Scarlet & Violet v3.0.0 je nyní k dispozici a zde jsou plné poznámky k patchi

Aktualizovat: Aktualizace Pokémon Scarlet & Violet 3.0.0 je nyní aktivní! Nintendo také sdílelo oficiální poznámky k opravě svého zařízení Stránka podpory:

Pokemon Scarlet and Purple: Edition. 3.0.0 (vydáno 13. prosince 2023)

Vydání Zero Zone Hidden Treasure Part 2: Indigo Disc pro Pokemon Scarlet nebo Pokemon Violet

Trenéři, kteří koupili Skrytý poklad oblasti nula Nyní si budete moci užít dobrodružství v části 2: Indigo disk.

Další pokémoni

Pro trenéry, kteří si nezakoupili Skrytý poklad oblasti nulaDalší Pokémoni se mohou objevit v místních nebo online režimech.

Úpravy funkcí

-Byla upravena obtížnost minihry Ogre Austin.

Oprava chyb

– Opravili jsme chybu, která způsobila, že schopnost pohostinství způsobovala v určitých situacích nezamýšlené chování.

– Účinky protosyntézy a kvarkových sil se neprojeví, pokud je aktivována schopnost neutralizace plynu.

-Byly implementovány další specifické opravy chyb.

Původní článek: Před spuštěním druhého DLC pro Pokémon Scarlet & Violet, Serebii.net Podělil se o nástin toho, co lze očekávat od verze 3.0.0, jejíž vydání je podle všeho brzy naplánováno.

Mezi hlavní výhody patří úprava obtížnosti Austin Ghoul a hnutí Hospitality, které by mohlo selhat, nyní obsahuje opravu chyb. Kromě toho existuje několik změn jinde a my vás budeme plně aktualizovat, jakmile budou na stránce podpory Nintenda oficiálně vydány anglické poznámky k opravě.

„Před jeho brzkým vydáním máme podrobnosti o poznámkách k patchi Pokémon Scarlet & Violet 3.0.1 obsahující podrobnosti o tom, co bylo změněno.

– Byl přidán první vracející se Pokémon, který mohou používat všichni hráči

– Obtížnost Ogre Austina bude upravena

– Krok Pohostinství obsahuje opravu chyby, která za určitých okolností způsobuje nezamýšlené chování

– Elementární syntéza a kvarkový pohon již nebudou aktivovány při hraní s ekvivalentním plynem

– Budou spuštěny i další opravy chyb. Tento patch je vyžadován pro online hraní.“

Ačkoli je aktualizace hry zdarma, pro hraní nového DLC Indigo Disk pro Scarlet and Violet si budete muset zakoupit DLC The Hidden Treasure of Area Zero.