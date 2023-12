Legenda českého fotbalu Petr Čech se poprvé představí v síti hokejového klubu Belfast Giants Ice Hockey Club

František Kuna|Foto: Český rozhlas

„Před pěti šesti lety v Brně vstřelil síť a byl tam exhibiční zápas posledního zápasu kariéry Martina Havláta a Petr Čech byl ráno někde ve Velké Británii hrát fotbal a pak přijel do Brna v roce večer. Hrát hokej. Viděl jsem ho. Poprvé v hokejové výstroji, bez klasické fotbalové helmy. Opravdu mě překvapilo, když stál v síti a vypadal jako chlap, který se tomuto sportu věnuje mnoho let. Možná ne stejně dobrý jako hráči, kteří to dělají déle na profesionální úrovni, ale opravdu jsem nečekal, že by to dokázal. Ve Velké Británii se to dělá na profesionální úrovni.

Je vždy zajímavé, když sportovci přecházejí z jednoho profesionálního sportu do druhého, jako Michael Jordan, který přešel z basketbalu na baseball. Možná je to charakteristika kvality sportovce Petra Čecha, co si o tom myslíte?

Petr Čech|Foto: Filip Jandurek, iROZHLAS.cz

„V České republice jsou sportovci jako Kateřina Neumanová, která v zimě lyžuje, ale jela i na letní olympijské hry na kole. To samé s rychlobruslařkou Martinou Šablíkovou, která se snažila dostat na olympiádu v Riu. Ale když běháte a bruslení, mělo by to být stejné Trochu pro fotbal a lední hokej.Tyto dva sporty jsou od sebe daleko a nejsem si jistý, jak je to u brankářů, ale myslím, že je to také velmi odlišné.

No, ano, protože musíte být silný hokejový bruslař, abyste mohli hrát brankáře.

Petr Čech|Foto: Česká televize

„To je přesně to velké téma. Před pár dny jsem mluvil s kamarádem, který je učitelem sportu tady v Praze, a vyprávěl mi o klukovi, který chtěl hrát lední hokej, ale začínal v síti, a řekl: Ne, nejdřív musíš být bruslař a pak se z něj stal brankář.“ „Takže pro Petra Čecha to musí být těžké. Pro mě je to zajímavé, protože během své hráčské kariéry musel být v brance a nemyslím si, že bylo by možné, aby zároveň trénoval jako brankář v ledním hokeji. Nevím, jestli měl dohodu s Chelsea nebo svými dalšími týmy, za které hrál, aby mohl hrát jiné sporty mimo fotbal Sportovci mají často smlouvu se svými týmy, která jim brání v extrémních sportech, a lední hokej je nebezpečný sport.

Je to opravdu jen populární český sportovec, myslíte si, že se mu dostane podpory, ať dělá, co dělá?

„Myslím, že když bude hrát basketbal nebo plavat – myslím, že to jsem říkal, když Petr Čech něco dělá, lidé mu budou fandit, i kdyby se jen procházel po Praze.“