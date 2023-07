Konec zatajování východní Evropy v reformách hodnocení

Emmanuel Kulcecki říká, že Coalition to Reshape Research Assessment by měla věnovat větší pozornost národním rozdílům

Připojilo se mnoho výzkumných organizací ve východní Evropě a bývalých sovětských republikách Alliance for the Advancement of Research Evaluation, mezinárodní úsilí o reformu způsobu hodnocení výzkumu, včetně odklonu od hrubého používání stupnic a hodnocení. Z České republiky je 13 lokalit, například osm z Maďarska a 53 z Polska.

V 11členném řídícím výboru Coary však není žádný člověk z východní Evropy. Hrozí, že zanechá mezery ve znalostech a porozumění, které znesnadní dosažení cílů skupiny v téměř polovině Evropy.

Výzkum je natolik mezinárodní, že je snadné o něm uvažovat jako o plochém světě, kde každý čelí stejným podmínkám a omezením. Ale národní systémy si zachovávají často přehlížené velké rozdíly v nadšení pro mezinárodní reformní úsilí, které má tendenci být vedeno západoevropsky.

Východní Evropa a bývalé sovětské republiky mají dlouhou a významnou tradici hodnocení výzkumu. Jak mluvím ve své nové knize –Hodnotící hra: Jak publikační metriky utvářejí vědeckou komunikaciRusko používá počítání publikací jako metodu hodnocení výzkumu po dvě století, zatímco Polsko takové metody používá téměř jedno století. To je jeden z mnoha důvodů, proč jsou obecně v mnoha částech východní Evropy metrologové spolehlivější než odborníci.

Socialistická éra také hluboce zakotvila myšlenku sociální funkce vědy ve výzkumných systémech těchto zemí jako způsob, jak přispět k ekonomice a naplnění sovětských ideálů. Tvůrci politik v západní Evropě však často považují společenský dopad za nedávný objev, který potřebují vyvážet do jiných, méně nedávných částí světa.

Sovětské a socialistické systémy řízení vědy navíc zanechaly dědictví centralizovaného rozhodování na národní úrovni. Pobídky na vládní úrovni zůstávají zásadní pro formování akademického pokroku. Tyto silné vnitrostátní právní rámce vytvářejí výzvy pro provádění empirických studií a přizpůsobení pravidel hodnocení na institucionální úrovni s cílem diverzifikovat přístupy k hodnocení.

Ambice Kwary koordinovat iniciativy zaměřené na pokrok v hodnocení výzkumu je chvályhodná. Obávám se však, že pokud nebudou rozdíly mezi národními systémy lépe oceněny, mezinárodní reformní úsilí spíše způsobí nedorozumění a konflikty než přinese komplexní a komplexní změnu.

Kolaborativní přístup

Je třeba udělat více pro zajištění toho, aby reformy zahrnovaly jak celovládní iniciativy, tak změny na institucionální úrovni. Kwara uznal překážky, které představují vnitrostátní předpisy, ale pouhé volání po reformě ze strany národních správ pravděpodobně mnoho nedosáhne. Je nezbytný proaktivnější přístup a přístup založený na spolupráci.

To by mělo zahrnovat systematické úsilí o ukončení mizení východní Evropy v reformách hodnocení výzkumu; To je nad možnosti jednotlivých vědců „zapojit se“. Taková změna by přinesla důležité místní znalosti a komplexnější pochopení prostředí pro hodnocení výzkumu.

Prvním zřejmým krokem pro Coara je usilovat o větší rozmanitost a inkluzivitu ve svém představenstvu a zajistit zastoupení ze všech regionů, včetně střední a východní Evropy. To spolu s aktivní účastí signatářů z regionu zajistí, že pohledy a zkušenosti těchto zemí budou vneseny do rozhodovacího procesu.

Zadruhé, v rámci Aliance se musí více zaměřit na pochopení a respektování směrnic a politik na národní úrovni a uznat jejich ústřední místo při hodnocení výzkumu. To vyžaduje zohlednění jedinečného kontextu každé země.

Za třetí a konečně, účinné reformní úsilí závisí na posílení dialogu mezi mezinárodními organizacemi a vnitrostátními správami a institucemi. Přístup založený na spolupráci umožní výměnu osvědčených postupů a identifikaci strategií, které jsou v souladu se specifickými potřebami každého regionu.

Je důležité si uvědomit, že spolupráce také vyžaduje zdroje. Pokud by všechna potenciální řešení vytvářely a propagovaly relativně bohaté instituce v západní Evropě, bylo nepravděpodobné, že by dobře cestovala.

Tím, že se Coara dozví a zhodnotí příspěvky a perspektivy různých zemí, může zajistit, že její iniciativy budou skutečně inkluzivní a účinné. Jak v rámci koalice, tak ti, kteří byli dosud opomenuti, musí pracovat na překlenutí mezer v porozumění, podporovat dialog a přijímat různé přístupy a politické rámce. Pouze prostřednictvím tohoto společného úsilí mohou mezinárodní reformy podporovat spravedlivé a udržitelné postupy hodnocení výzkumu po celém světě.

Emanuel Kulczycki je předsedou skupiny pro výzkum vědecké komunikace na Univerzitě Adama Mickiewicze PoznaňnPolsko

Tento článek vyšel také v Research Europe