DP World Tour: Robert McIntyre se vrací hattrickem, když Sami Valimacki brzy vede na Czech Masters | Golfové novinky

Naděje na Ryder Cup Robert McIntyre a Alexander Bjork využili své šance osobně zapůsobit na evropského kapitána Luka Donalda v první den D+D Real Czech Masters.

MacIntyre, který hrál po boku Donalda v předposledním kvalifikačním turnaji v Albatross Golf Resort, měl úvodních 66 a Bjork šel o jednu lepší s 65 a dělil se o druhé místo, dvě rány za vedoucím Sami Valimakim.

Nicolai Hougaard a Ludwig Aberg, kteří byli umístěni ve stejné skupině s vicekapitánem Francescem Molinarim, měli 65 a 68 kol, přičemž Yannick Boll zastřelil 66, stejně jako Molinariho bratr Eduardo, jeho hrací partner pro první dvě kola a další. vicekapitán.



obrázek:

Sami Valimaki vede po úvodním dni o dva body



Donald ve středu přiznal, že mu jeho divoká šestikartová identita způsobovala bezesné noci, ale mohla ho povzbudit pouze forma těch, kteří se snažili prosadit selekci.

McIntyre drží třetí a poslední automatické kvalifikační místo v evropské bodovací tabulce a výhra v Praze v kombinaci s tím, že žádný z jeho soupeřů neskončil v první pětce, mu zajistí místo v týmu.

„Jsem s kolem spokojený,“ řekl McIntyre po zahrání 66 bez bogey. „V to jsem doufal po minulém týdnu (nevyhozený cut v Severním Irsku). Cítil jsem, že jsem jel dobře, hra s železem byla dobrá a „Udělal jsem dobře, mám toho hodně za sebou.“ V mé mysli se toho hodně děje a já musím dál bojovat.

Björk, který je 20. na evropské bodovací listině, také udržel kartu bez bogey a zakončil se čtyřmi birdie v řadě před Donaldem, jehož 71 bylo zmařeno double bogey na šestce na osmé, jeho předposlední jamce.

„Byla to opravdu zábava,“ řekl Bjork. „Luke je skvělý hráč a hráč, ke kterému jsem vzhlížel, když jsem byl mladší. Bylo zábavné s ním hrát. Blížíme se (k Ryder Cupu), ale já se jen snažím soustředit, jako jsem to udělal já. celou sezonu.“ „, o tom, co bych měl ve své hře dělat. Pořád to dělám a to je to, co bych měl dělat.“



obrázek:

Alexander Bjork usiluje o druhý titul na DP World Tour



Valimaki začal své kolo z 10. místa pěti birdie v řadě a na přední devítce zahrál další čtyři rány, aby zahrál 63 bez bogey a užil si dvouranový náskok před stíhací skupinou pěti silných hráčů.

„Jen jsem tryskal,“ řekl Finn. „Když začnete dobře dávat míč a dobře ho odpalovat, musíte prostě pokračovat a užít si kolo. Minule jsem tady minul hodně ran, takže jsem na tento týden neměl velká očekávání. Je dobré začít tudy.“

